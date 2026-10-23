VIDEO Trump tvrdi da će riješiti probleme Ukrajine i Starlinka: 'Ako treba, pričat ću s Muskom'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će pomoći u rješavanju preostalih problema s vojnom verzijom sustava Starlink u Ukrajini. Iako tvrdi da je čuo kako je problem riješen, ukrajinski dužnosnici upozoravaju da sustav i dalje ne funkcionira kako bi trebao.

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Ograničenja brzine i problemi na bojištu

Ukrajinska vojska suočava se s ozbiljnim problemima u radu Starshielda, vojne verzije satelitskog sustava tvrtke SpaceX. Veza puca kada se terminali kreću brzinom većom od 160 kilometara na sat, što otežava kontrolu dronova presretača ključnih za obranu od ruskih napada.

Ti dronovi intenzivno se koriste za suzbijanje ruskih bespilotnih letjelica Geran, kojima Moskva u sklopu nove kampanje napada ukrajinske civile i civilnu infrastrukturu. Prema izvješću Wall Street Journala, Trump je 21. listopada zatražio od izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska da ukine ta ograničenja, izrazivši frustraciju zbog limitiranih brzina sustava.

Ograničenja usluge dogodila su se usred napetosti između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a razlog su ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu.

Trumpove tvrdnje i stvarna situacija

Unatoč medijskim navodima, američki predsjednik demantirao je da je već razgovarao s Muskom o ograničenjima brzine, ali je jasno dao do znanja da će uskočiti ako tehničke poteškoće ne budu otklonjene.

​- Nisam razgovarao s njim. Možda ću morati, ali nisam. Čuo sam da je popravljeno. Ako nije, razgovarat ću s njim. Ako postoji problem, riješit ću ga - izjavio je Trump.

S druge strane, ukrajinski dužnosnici za The Kyiv Independent potvrdili su 23. listopada da se i dalje suočavaju s teškim problemima te da nema nikakvih promjena na terenu nakon navodne Trumpove intervencije.

​- Starshield još uvijek ne radi - potvrdio je ukrajinski obavještajni dužnosnik.

Trump on Ukraine’s Starlink access: If there's a problem, I will get it straightened out. https://t.co/eHX1Vjyzlo — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Ovisnost o privatnim tehnološkim divovima

Cijela situacija sa Starlinkom otvorila je ozbiljna pitanja o tome kontrolira li američka vlada ključnu nacionalnu sigurnosnu infrastrukturu ili konačna moć leži u rukama Muska i njegove privatne tvrtke. Sposobnost jedne kompanije da izravno utječe na vojne operacije jedne države zabrinula je mnoge analitičare.

Zbog te sve veće ovisnosti o privatnim kompanijama u ratnim uvjetima, Ukrajina ne sjedi prekriženih ruku. Kijev već istražuje mogućnosti razvoja vlastitog suverenog satelitskog komunikacijskog sustava u suradnji s finskim tehnološkim tvrtkama.

Američko Ministarstvo obrane trenutno pokriva troškove korištenja Starlinka u Ukrajini kroz ugovore sa SpaceX-om, no tehnička ograničenja pokazuju da samo plaćanje računa ne garantira potpunu kontrolu nad sustavom na bojištu.