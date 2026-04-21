Trump potpisao nekoliko važnih memoranduma. Macron SAD-u i Iranu uputio poruku: Smirite se!

Američki predsjednik Donald Trump pozvao se u ponedjeljak na Zakon o obrambenoj proizvodnji kako bi potpisao niz predsjedničkih memoranduma vezanih uz energetiku, objavila je Bijela kuća.

Trump je potpisao memorandume o opskrbnim lancima ugljena, domaćoj proizvodnji nafte, prijenosu prirodnog plina i kapacitetima za LNG, kao i memorandume o elektroenergetskoj mreži i drugoj energetskoj infrastrukturi. To se događa dok njegova administracija nastoji riješiti problem rasta cijena goriva kao posljedice rata između SAD-a i Izraela protiv Irana.

Zakon o obrambenoj proizvodnji potječe iz razdoblja Hladnog rata i usmjeren je na povećanje proizvodnje roba važnih za nacionalnu sigurnost. Rast cijena goriva doveo je do viših cijena u SAD-u za niz roba i usluga, od avionskih karata i stanovanja do gnojiva i namirnica.