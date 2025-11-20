Trump potpisao: Odobreno je otvaranje Epsteinovih dosjea

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je potpisao zakon kojim se odobrava objavljivanje dosjea Jeffreyja Epsteina.

Materijali bi mogli rasvijetliti Epsteinove aktivnosti. Epstein se družio s Trumpom i drugim istaknutim osobama prije nego što je 2008. godine osuđen zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju.

Skandal je mjesecima smetnja Trumpu, dijelom zato što je on sam poticao teorije zavjere o Epsteinu među svojim pristašama.

Mnogi Trumpovi glasači vjeruju da je Trumpova administracija prikrivala Epsteinove veze s moćnim osobama i zamaglila detalje o njegovoj smrti 2019. u zatvoru u Manhattanu. Epsteinova smrt proglašena je samoubojstvom dok se suočavao s federalnim optužbama za trgovinu ljudima s ciljem seksualnog iskorištavanja.

Na konferenciji za novinare, glavna državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da će Ministarstvo pravosuđa objaviti materijale vezane uz Epsteina u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom koji su u utorak donijeli Zastupnički dom i Senat pod republikanskom kontrolom.

„Nastavit ćemo se pridržavati zakona i poticati maksimalnu transparentnost“, rekla je Bondi.