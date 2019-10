'Umro je kao kukavica': Vođa ISIL-a raznio sebe i troje djece

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je na dugoočekivanoj konferenciji za medije kako je vođa ISIL-a zaista mrtav. Dodao je i kako je al-Bagdadi bombom raznio sebe i troje vlastite djece.

- Sinoć je SAD priveo pravdi jednog od najgoreg terorista. Al-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedna od naših najvećih prioriteta - započeo je svoje obraćanje Trump te time potvrdio da je vođa ISIL-a život okončao na sjeverozapadu Sirije.

- Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel - dodao je Trump.

Američki predsjednik poručio je kako je 'ovo još jedan podsjetnik da će SAD i dalje loviti preostale teroriste ISIL-a, a da to vrijedi i za druge organizacije povezane s terorizmom'.

'Umro je kao kukavica'

- Oni su isti u našim očima. Za Al-Bagdadija su radili luzeri, u nekim su situacijama bili uplašeni psići, a u drugima nemilosrdne ubojice. Vođa ISIL-a bio je bolesnik, zao i nasilan. I sad ga nema. Umro je kao kukavica - rekao je Trump o vođi ISIL-a i zahvalio Rusiji i Turskoj na suradnji u, kako je rekao, opasnoj operaciji.

Trump je otkrio kako su ga imali pod nadzorom nekoliko tjedana jer su dobili informacije kamo ide, iako je on stalno mijenjao planove.

- Vidjeli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se s osam helikoptera. Nismo htjeli ići na glavni ulaz jer je to bila zamka. Gledao sam to uživo, sve je bilo vrlo jasno, kao da gledate film - poručio je Trump.

'Ubijeno je puno njegovih ljudi, a mi nismo izgubili nikoga'

- Turska je znala da idemo u operaciju, mogli su nas skinuti, a onda bi ih likvidirali. Ali puno bi se loših stvari onda dogodilo. Bila je tajna operacija, letjeli smo vrlo nisko i vrlo brzo, dodao je.

Poručio je kako je htio uhvatiti al-Bagdadija otkad je postao predsjednik, prije tri godine.

- Uhvatili smo neke teroriste, ali to nisu bila neka jaka imena. Uvijek sam pitao gdje je al-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Umro je kao pas. Plakao je i cmoljio do kraja - ponovio je Trump.

- Ubijeno je puno njegovih ljudi, a mi nismo izgubili nikoga. Samo je pas ozlijeđen, ali nismo izgubili nikoga - rekao je Trump.

Poručio je kako o ovoj vijesti nije obavijestio sve članove kongresa o operaciji, samo neke.

- Iz Washingtona curi kao nikad prije, iz nijedne zemlje ne cure informacije kao kod nas - zaključio je.

Vijest se iščekivala od jutra...

Ranije ujutro stigla je vijest kako je vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi vjerojatno ubijen u američkoj vojnoj operaciji u Siriji, no nije se znalo je sam sebe ubio. Američki predsjednik Donald Trump najavio je važne vijesti. 'Dogodilo se nešto veliko' - napisao je na Twitteru.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

SAD provele operaciju kojoj je meta bio al-Baghdadi

Iračka državna televizija u nedjelju je prenijela snimke koje je opisala kao rezultat američke operacije u Siriji.

Iraqi state TV airs footage of raid on Baghdadihttps://t.co/9I5dA0fB3k pic.twitter.com/qnGr38vi82 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 27, 2019

Snimka nastala danju prikazuje krater u tlu te rastrgane krvave dijelove odjeće, a druga prikazuje noćnu eksploziju.

Televizija, pozivajući se na stručnjaka za terorizam, prenijela je da su iračke obavještajne snage pomogle lociranju Bagdadija.

Američki dužnosnik koji nije želio biti imenovan za britansku agenciju Reuters kazao je da je Bagdadi bio meta noćne operacije no nije mogao reći je li ona bila uspješna.

Foto: SalamPix/ABACA/PIXSELL

Bagdadi je dugo na američkom popisu najtraženijih terorista, ali ga traže i snage sigurnosti zemalja u regiji koje su sudjelovale u slamanju Islamske države, a nastavilo ga se tražiti i nakon što su Irak i Sirija vratili gotovo cijelo okupirano područje.

Islamska država ili kalifat, koju je al-Bagdadi 2014. proglasio u srpnju 2014. na preko četvrtine Iraka i Sirije, postala je poznata po zvjerstvima protiv vjerskih manjina i napadima na pet kontinenata protiv "nevjernika" u ime radikalnog islama koji je zaprepastio i umjerene muslimane.

Genocid nad Jezidima, sljedbenicima jedne od najstarijih bliskoistočnih religija, ilustrira svu brutalnost njegove vladavine. Tisuće muškaraca je pobijeno na planini Sinjar na sjeverozapadu Iraka, njihovom vjekovnom prebivalištu, a žene su također masovno likvidirane ili zarobljene za seksualne robinje. I neke druge vjerske skupine bile su podvrgnute seksualnom ropstvu, pokoljima i bičevanjima.