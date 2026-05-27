Trump povlači zrakoplove, brodove i podmornice iz NATO-a

Washington je obavijestio saveznike da će postupno smanjiti broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova dodijeljenih NATO-u, nastavljajući tako vršiti pritisak na Europu da učini više za vlastitu obranu, piše Politico.

Prema riječima dvojice diplomata iz saveza koji su željeli ostati anonimni kako bi mogli slobodno govoriti, ovu je obavijest u petak, na sastanku direktora politike NATO-a iza zatvorenih vrata, iznio savjetnik Pentagona Alexander Velez-Green.

Foto: Kuba Stezycki

Trumpov dugogodišnji pritisak na saveznike

Ova smanjenja odražavaju dugotrajne napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da smanji ulogu Amerike u savezu koji je više puta kritizirao kao beskoristan za Washington. To također naglašava vojni zaokret administracije prema drugim regijama, poput Indopacifika. Trump je ranije uznemirio europske saveznike najavom povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke — za koje se kasnije ispostavilo da uključuju i 4000 vojnika iz Poljske — prije nego što je promijenio odluku i izjavio da će u Poljsku rasporediti dodatnih 5000 vojnika.

Foto: Kuba Stezycki

Točna priroda smanjenja još nije konačno utvrđena, naveli su diplomati, a SAD nije odredio nikakve vremenske rokove za te redukcije. Washington je također ponovno uvjerio saveznike da neće biti promjena u njegovom nuklearnom odvraćanju, dodali su.

Neizvjesni rokovi i daljnji pregovori

Sastanak nije pružio „iscrpne detalje... ali sada je situacija mnogo jasnija”, rekao je treći diplomat NATO-a, koji je također želio ostati anoniman.

„To će ovisiti o sposobnosti drugih da ponude alternative... neki dijelovi nisu taknuti, drugi potpuno odlaze, a treći se mogu smanjiti na polovicu ili trećinu.”

Foto: Ints Kalnins

„Vremenski je okvir kompliciraniji jer je povezan s vjerodostojnošću odvraćanja i obrane”, dodao je diplomat. „Usprkos tome, još uvijek nije sve definitivno odlučeno, čak ni u samom SAD-u.”

Europski saveznici i SAD vjerojatno će detaljnije raspravljati o ovom pitanju sljedećeg mjeseca na NATO-voj konferenciji o stvaranju snaga (Force Generation), izjavila su dvojica diplomata. Riječ je o sastanku na kojem vojni planeri pojedinih država definiraju sposobnosti koje mogu ponuditi savezu i pod kojim uvjetima.

Foto: Ints Kalnins

Prema NATO-vom sustavu modela snaga (Force Model), članice saveza povremeno određuju vojnike i opremu koje će namijeniti operacijama NATO-a — čineći ih dostupnima vrhovnom zapovjedniku saveza u slučaju rata. Pojedinosti o tome strogo su čuvana tajna, no Washington sada želi smanjiti te obveze.

Jennifer Kavanagh, direktorica vojnih analiza u think-tanku Defense Priorities sa sjedištem u Washingtonu, izjavila je da će ova smanjenja stvoriti praznine koje će biti posebno teško brzo popuniti kada je riječ o određenim vrstama vojnih resursa, uključujući podmornice i strateške bombardere.

Foto: Ints Kalnins

Ipak, smatra da europski saveznici ne bi trebali težiti tome da ih zamijene u istom omjeru.

„Ključna stvar kod ovih američkih povlačenja nije da Europa nadoknadi točno ono što je izgubljeno, nego da shvati što joj je doista potrebno za vlastitu obranu i da nabavi te sposobnosti”, rekla je Kavanagh. „Općenito gledajući, Europa to može postići u roku od pet godina.”

Koordinirano prilagođavanje snaga

Američki državni tajnik Marco Rubio jasno je u petak dao do znanja kolegama, ministrima vanjskih poslova NATO-a, da slijede daljnja smanjenja američkih trupa i naoružanja — istovremeno ih uvjeravajući da će se to provesti na koordiniran način.

„U savezu je dobro shvaćeno da će se prisutnost američkih trupa u Europi prilagoditi — taj proces već traje i provodi se u koordinaciji s našim saveznicima”, izjavio je Rubio novinarima u švedskom gradu Helsingborgu. „Ne kažem da će biti oduševljeni time, ali su svakako svjesni situacije.”

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je za POLITICO da je u savezu postojalo „pretjerano oslanjanje na američke snage i sposobnosti”, dodajući: „No, kako Europa i Kanada više ulažu u obranu i razvijaju veće sposobnosti, ravnoteža odgovornosti se može pomaknuti.”

„Ova promjena jača obrambene planove NATO-a smanjenjem pretjerane ovisnosti o jednom savezniku i odraz je šireg zaokreta koji se događa unutar saveza”, zaključila je Hart.