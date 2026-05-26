NEIZVJESNO S RUSIJOM

NATO jača istočno krilo: Novi korpus za brzu obranu Baltika

Piše HINA,
NATO jača istočno krilo: novi korpus za brzu obranu Baltika u slučaju sukoba s Rusijom

NATO će ojačati obranu svog istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom, rekla su Reutersu dva izvora upućena u to pitanje. NATO-ove snage u sve tri baltičke zemlje, kao i u sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednog multinacionalnog stožera u poljskom gradu Szczecinu. Planirana promjena naglašava stratešku važnost Baltika koji je u fokusu od ruske invazije na Ukrajinu. Dodjeljivanje drugog korpusa regiji omogućit će NATO-u da odgovori na ranjivost regije. Kada je potpuno operativan, vojni korpus obično zapovijeda s tri divizije ili 40.000 do 60.000 vojnika.

Njemačka i Nizozemska, u koordinaciji s NATO-om, postigle su dogovor o dodjeli Njemačko-nizozemskog korpusa, sa sjedištem u njemačkom gradu Muensteru, obrani Latvije i Estonije, rekli su u utorak vojni izvori za Reuters.

Europski saveznici preuzimaju veću odgovornost za vlastitu sigurnost usred žestokih kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je nedavno optužio europske članice NATO-a za nedostatak podrške u ratu s Iranom i najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke.

Ovom odlukom je uklonjena posljednja prepreka, a to je bio nedostatak vojnika, rekli su izvori, aludirajući na kritične kapacitete potrebne svakom korpusu u područjima kao što su topništvo dugog dometa i protuzračna obrana, kao i inženjeri i liječnici.

Izvori su rekli da će Njemačka i Nizozemska, zajedno s drugim partnerima, sada jačati te snage.

Nije bilo odmah poznato kada će odluka stupiti na snagu i koliko će vojnika biti pod zapovjedništvom nove stožerne jedinice.

Nizozemsko ministarstvo obrane navelo je da se zadatak korpusa "trenutačno dodatno razrađuje" i odbilo otkriti detalje. Njemačko ministarstvo obrane odbilo je dati svoj komentar, pozivajući se na tekuće koordinacijske napore s NATO-om.

Dužnosnici NATO-a već godinama upozoravaju na povećanu prijetnju od Rusije i govore da bi potencijalno mogla izvesti napad velikih razmjera na saveznički teritorij već 2029. godine. Moskva poriče agresivne namjere i optužuje NATO za poticanje napetosti.

