Stižu reakcije: Trump predstavio plan za 'vječni mir na Bliskom istoku'. Odgovorio i Hamas

STIŽU REAKCIJE

Svjetski čelnici pozdravili su mirovni plan za Gazu koji je američki predsjednik Donald Trump predstavio u Bijeloj kući, a koji je prihvatio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da se udruže i surađuju s američkom administracijom kako bi finalizirali i ostvarili predloženi sporazum. "Hamas bi sada trebao pristati na plan i okončati bijedu polaganjem oružja i oslobađanjem svih preostalih talaca", objavio je na platformi X. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da palestinska islamistička skupina Hamas nema drugog izbora nego odmah osloboditi sve taoce i pridržavati se plana, dok se nada da će se Izrael konstruktivno angažirati na toj osnovi.

Johann Wadephul, njemački ministar vanjskih poslova, opisao je Trumpov mirovni prijedlog kao "jedinstvenu priliku" koja donosi nadu stotinama tisuća ljudi koji pate u enklavi.

"Konačno postoji nada za Izraelce i Palestince da bi ovaj rat uskoro mogao završiti", rekao je Wadephul u Berlinu i apelirao na sve koji imaju utjecaj na Hamas da ga pritisnu da djeluje.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pozdravila je Trumpov angažman, rekavši da omogućava postizanje sporazuma za "mir, stabilnost i obnovu u Gazi".

"Plan bi mogao pružiti sigurnost Izraelu te dati Palestincima stvarnu perspektivu za njihove legitimne težnje za samoodređenje i državnost te pruža nadu cijeloj regiji. Ovo je ključni trenutak koji konačno može dovesti do kraja međugeneracijskog ciklusa krvoprolića", napisala je na platformi X.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pohvalio je Trumpove "napore i vodstvo" nakon što je američki čelnik osigurao podršku Netanyahua za mirovni prijedlog koji su predložile Sjedinjene Države.

"Turska će nastaviti doprinositi procesu s ciljem uspostavljanja pravednog i trajnog mira prihvatljivog svim stranama", objavio je na platformi X.