Stižu reakcije: Trump predstavio plan za 'vječni mir na Bliskom istoku'. Odgovorio i Hamas
Izvori bliski palestinskoj islamističkoj organizaciji Hamas rekli su da je skupina primila plan putem katarskih i egipatskih posrednika te da ga namjerava pažljivo pregledati prije nego što da službeni odgovor.
Iako Hamas još nije potpisao plan, Trump je rekao da očekuje pozitivan odgovor militantne palestinske skupine.
Svjetski čelnici pozdravili su mirovni plan za Gazu koji je američki predsjednik Donald Trump predstavio u Bijeloj kući, a koji je prihvatio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da se udruže i surađuju s američkom administracijom kako bi finalizirali i ostvarili predloženi sporazum. "Hamas bi sada trebao pristati na plan i okončati bijedu polaganjem oružja i oslobađanjem svih preostalih talaca", objavio je na platformi X. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da palestinska islamistička skupina Hamas nema drugog izbora nego odmah osloboditi sve taoce i pridržavati se plana, dok se nada da će se Izrael konstruktivno angažirati na toj osnovi.
Johann Wadephul, njemački ministar vanjskih poslova, opisao je Trumpov mirovni prijedlog kao "jedinstvenu priliku" koja donosi nadu stotinama tisuća ljudi koji pate u enklavi.
"Konačno postoji nada za Izraelce i Palestince da bi ovaj rat uskoro mogao završiti", rekao je Wadephul u Berlinu i apelirao na sve koji imaju utjecaj na Hamas da ga pritisnu da djeluje.
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pozdravila je Trumpov angažman, rekavši da omogućava postizanje sporazuma za "mir, stabilnost i obnovu u Gazi".
"Plan bi mogao pružiti sigurnost Izraelu te dati Palestincima stvarnu perspektivu za njihove legitimne težnje za samoodređenje i državnost te pruža nadu cijeloj regiji. Ovo je ključni trenutak koji konačno može dovesti do kraja međugeneracijskog ciklusa krvoprolića", napisala je na platformi X.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pohvalio je Trumpove "napore i vodstvo" nakon što je američki čelnik osigurao podršku Netanyahua za mirovni prijedlog koji su predložile Sjedinjene Države.
"Turska će nastaviti doprinositi procesu s ciljem uspostavljanja pravednog i trajnog mira prihvatljivog svim stranama", objavio je na platformi X.
Plan za Gazu, između ostalog, pretpostavlja uspostavu lokalne tehničke uprave u Gazi, uz nadzor tzv. "Odbora za mir" kojim bi predsjedao Trump, a u kojem bi bio i bivši britanski premijer Tony Blair
Blair je, u međuvremenu, Trumpov prijedlog nazvao "smjelim i inteligentnim", rekavši da nudi "najbolju šansu" za okončanje rata.
Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta pozdravili su u ponedjeljak prijedlog američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Gazi, navodi se u zajedničkoj izjavi.
Ministri su, zajedno s drugim ministrima vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja, izrazili spremnost na pozitivnu suradnju sa SAD-om i relevantnim stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, izvijestila je agencija Reuters.
Ministri su izrazili povjerenje u Trumpovu sposobnost da zacrta put prema miru i istaknuli važnost partnerstva sa Sjedinjenim Državama u osiguravanju stabilnosti u regiji.
Pozdravili su Trumpov prijedlog, koji uključuje prekid rata, obnovu Gaze, sprječavanje raseljavanja Palestinaca, postizanje sveobuhvatnog mira, te njegovu izjavu da Izraelu neće biti dopušteno anektiranje Zapadne obale, prenijeli su mediji bliskoistočnih zemalja.
U izjavi se također poziva na potpuno povlačenje Izraela, obnovu Gaze i uspostavu pravednog mirovnog procesa temeljenog na rješenju o dvjema državama. Prema tom okviru, Gaza bi bila u potpunosti ujedinjena sa Zapadnom obalom unutar palestinske države u skladu s međunarodnim pravom, što su ministri opisali kao ključ za postizanje trajne regionalne stabilnosti i sigurnosti.
