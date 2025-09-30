Hamas: 'Trumpov prijedlog o miru ćemo detaljno sagledati. Uskoro stiže i naš odgovor'

Prijedlog prekida vatre za Gazu, koji su u ponedjeljak iznijele Sjedinjene Države, ovisi o Hamasovom odgovoru na plan od 20 točaka za koji je predsjednik Donald Trump rekao da je "više nego blizu" okončanju dvogodišnjeg sukoba u enklavi.

Posrednici Katar i Egipat podijelili su dokument s Hamasom kasno u ponedjeljak nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu stajao uz Trumpa u Bijeloj kući i obećao svoju podršku prijedlogu jer je rekao da ispunjava izraelske ratne ciljeve. Nije jasno što je ublažilo Netanyahuove ranije sumnje u vezi s elementima prijedloga.

Hamas nije bio uključen u runde pregovora u pripremi Trumpovog plana, koji poziva islamističku militantnu skupinu na razoružavanje, zahtjev koji su prethodno odbacili.

"Pregovarači Hamasa rekli su da će u dobroj vjeri pregledati plan i dati odgovor", rekao je dužnosnik upoznat s razgovorima za Reuters rano u utorak.

Trump je upozorio Hamas da će, ako odbije ono što je ponudio, Izrael imati punu američku podršku da poduzme bilo koju akciju koju smatra potrebnom.

Plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju vodi međunarodno tijelo.

Hamas u utorak nije službeno odgovorio na Trumpov prijedlog i nije zasad jasno što je u njemu novo, osim široke podrške inicijativi koju su izrazile arapske i muslimanske zemlje.

Mnogi elementi od 20 točaka uključeni su u brojne sporazume o prekidu vatre predložene u posljednje dvije godine, uključujući one koje su prihvatili, a zatim naknadno odbacili u raznim fazama i Izrael i Hamas.

Izvor blizak Hamasu rekao je za Reuters da je plan "potpuno pristran prema Izraelu" i da nameće "nemoguće uvjete" s ciljem eliminacije te skupine.

"Trump je predložio potpuno usvajanje svih izraelskih uvjeta koji palestinskom narodu ili stanovnicima Pojasa Gaze ne daju nikakva legitimna prava", rekao je za Reuters palestinski dužnosnik, koji je želio ostati anoniman.

Nije jasno kako će Hamas formulirati svoj odgovor, jer bi ga apsolutno odbijanje moglo dovesti u sukob sa skupinom arapskih i muslimanskih zemalja koje su pozdravile plan.

Ministri vanjskih poslova Katara, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Turske, Saudijske Arabije i Egipta u ponedjeljak su izdali zajedničku izjavu u kojoj pozdravljaju Trumpov prijedlog i naglašavaju ono što su nazvali predsjednikovim "iskrenim naporima da se okonča rat u Gazi".

Neki Palestinci pozdravili su plan, rekavši da bi mogao okončati bombardiranje i smrti, ali su se pitali hoće li to doista okončati izraelsku kontrolu nad Pojasom Gaze.

„Želimo da rat završi, ali želimo da okupacijska vojska koja nas je ubila desetke tisuća ode i ostavi nas na miru“, rekao je 60-godišnji Salah Abu Amr, otac šestero djece iz Gaze.

„Nadamo se da će plan okončati rat, ali nismo sigurni hoće li, ni Trumpu ni Netanyahuu ne može se vjerovati“, rekao je.

U Gazi su izraelske snage prodrle dublje u Gazu, dosežući središte teritorija, koji je Netanyahu opisao kao posljednji bastion Hamasa. Izrael je također pojačao bombardiranje stambenih četvrti, prisiljavajući više obitelji na odlazak, rekli su svjedoci i liječnici.

Najmanje dvije osobe su poginule kada je izraelska vojska digla u zrak vozilo natovareno eksplozivom u kampu Beach u zapadnom dijelu Gaze, rekli su liječnici, dok je devet osoba, uključujući majku i petero njezine djece, ubijeno u dva odvojena napada u Deir Al-Balahu i Khan Younisu na jugu.