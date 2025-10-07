Obavijesti

TOMAHAWK

Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja

Piše Filip Sulimanec,
Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja
Tomahawk rakete imaju domet od oko 2500 kilometara, što bi, ako bi Kijev do njih došao, stavilo Moskvu u domet ukrajinskog oružja. Rusi su odmah rekli da bi to dovelo do značajne eskalacije.

Donald Trump izjavio je da je donio odluku o prodaji projektila Tomahawk Ukrajini, ali da prvo mora dobiti odgovore na neka pitanja. Dodao je da ni pod koju cijenu ne želi eskalirati rat, piše Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je zatražio od Washingtona da dopusti prodaju Tomahawka europskim državama, koje bi ih zatim mogle proslijediti Ukrajini.

Trump je rekao da prije isporuke želi znati što Ukrajinci planiraju učiniti s tim projektilima. 

 - Gdje ih šalju, pretpostavljam da ću morati postaviti to pitanje. Postavio bih nekoliko pitanja. Ne želim vidjeti eskalaciju - rekao je američki predsjednik.

Tomahawk rakete imaju domet od oko 2500 kilometara, što bi, ako bi Kijev do njih došao, stavilo Moskvu u domet ukrajinskog oružja. Rusi su odmah rekli da bi to dovelo do značajne eskalacije.

