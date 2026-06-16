Trump: Priča da SAD plaća Iranu 300 milijuna dolara je lažna!

SVJETSKA TRŽIŠTA

Azijske burze porasle

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica porasle, a cijene nafte stagniraju, dok ulagači analiziraju poruke središnjih banaka i nove gospodarske pokazatelje.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,4 posto.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Indiji, Japanu, Šangaju i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 1,9 posto. U Hong Kongu su, pak, pale više od 1 posto.

Azijske su burze jutros nastavile višednevni rast, no trguje se opreznije jer je euforija u vezi mirovnog sporazuma SAD-a i Irana splasnula, pa su u fokusu ulagača gospodarski pokazatelji i odluke središnjih banaka.

Zbog povišenje inflacije, japanska središnja banka povećala je ključnu kamatnu stopu za 0,25 postotnih bodova, na 1,0 posto, najvišu razinu od 1995. godine.

Ulagači čekaju pojašnjenja čelnika središnje banke o tom, drugom povećanju kamata od prosinca prošle godine.

Australska središnja banka odlučila je, pak, ostaviti kamate nepromijenjene na 4,35 posto, no poručila je da to ne znači da ih neće nastaviti podizati jer je inflacija i dalje povišena.

I dok su na većini burzi u regiji cijene dionica porasle, u Hong Kongu su pale, nakon što je objavljeno da je potrošnja u trgovini na malo u Kini u svibnju pala, prvi put nakon više od tri godine.

Taj podatak ukazuje na slabost potrošnje i najavljuje usporavanje rasta gospodarstva.

