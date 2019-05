Trump prijeti carinom: Kina će otkazati trgovinske pregovore?

Kina bi mogla otkazati trgovinske pregovore dogovorene za srijedu u Washingtonu, objavio je Wall Street Journal u nedjelju navečer, nakon što je američki predsjednik Donald Trump neočekivano zaprijetio povećanjem carina na kinesku robu.

Američki list poziva se na osobu upućenu u kineska stajališta te navodi da su kineski dužnosnici bili iznenađeni Trumpovom objavom putem Twittera te da bi mogli otkazati skorašnji dolazak zamjenika kineskoga premijera Liu Hea u Washington.

- Kina ne bi trebala pregovarati s pištoljem uperenim u glavu - rekla je neimenovana osoba za Journal te dodala da odluka o tome hoće li nastaviti s pregovorima još nije donesena.

Američki dužnosnici prije toga su sugerirali da bi dogovor o dokončanju višemjesečnog trgovinskog rata mogao biti postignut u petak, a ministar financija Steven Mnuchin susrete je nazvao 'posljednjim krugom' pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju da će od petka SAD povećati carine na kinesku robu vrijednu 200 milijardi dolara s 10 na 25 posto, ustvrdivši da se trgovinski pregovori odvijaju 'presporo'.

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!