\u00a0- Ako vas ovo ne motivira da glasujete #BidenHarris2020, ni\u0161ta ne\u0107e - napisao je.\u00a0

- Nije me briga u kojoj zemlji \u017eivi, dok god tamo postoji dobar zatvor - napisao je jedan korisnik.\u00a0

\u00a0- Predla\u017eem zemlju koja nema sporazum o izru\u010denju s SAD-om...na primjer Sjeverna Koreja - napisala je.

Pisac John Scalzi predlo\u017eio je Trumpu da ode u Rusiju:

\u00a0- Moskva je prekrasna u sije\u010dnju.\u00a0\u00a0

\u00a0

Amerikanci \u0107e predsjednika birati 3. studenog, a pobjednik \u0107e biti inauguriran 20. sije\u010dnja 2021.\u00a0

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0

Ovo su prvi predsjedni\u010dki izbori u SAD-u na kojima su oba kandidata starija od 70, a tko god pobijedio, bit \u0107e najstariji predsjednik SAD-a u povijesti.\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0

\u00a0

Trump prijeti odlaskom iz SAD-a ako izgubi, tviteraši u ekstazi: 'Ako to nije razlog za glasanje'

Donald Trump najavio je da će otići iz SAD-a ako izgubi izbore od Bidena, ljudi na Twitteru se zabavljaju prijedlozima gdje bi sve mogao otići

<p>Izbori za američkog predsjednika sve su bliži i nebrojeno je kampanja koje pokušavaju privući ljude da glasaju. Od televizijskih spotova, dijeljenja letaka, plakata uz ceste, apela poznatih na društvenim mrežama... Ali čini se da nijedna kampanja nije toliko uspješna koliko riječi samog <strong>Donalda Trumpa</strong>. Govoreći na predizbornom skupu u Georgiji, <strong>Trump</strong> je najavio da će morati otići iz zemlje ako ga <strong>Joe Biden </strong>pobijedi jer ne bi mogao podnijeti taj gubitak. </p><p>- Možete li zamisliti da izgubim, moj cijeli život, pa što bih napravio? Bi li rekao da sam izgubio od najgoreg kandidata u povijesti politike? To neću moći podnijeti, mislim da ću morati napustiti zemlju, tko zna - rekao je <strong>Trump. </strong></p><p><br/> Korisnici Twittera ovu izjavu nisu doživjeli kao prijetnju, nego kao poticaj da izađu na izbore i glasaju protiv njega. </p><p>- Jučer je Trump zaprijetio da će napustiti Ameriku ako ne bude ponovno izabran. Ne kažem da je to poticaj ali je definitivno poticaj - napisala je urednica <strong>Molly Jong Fast.</strong></p><p> - Ako vas ovo ne motivira da glasujete #BidenHarris2020, ništa neće - napisao je. </p><p>- Nije me briga u kojoj zemlji živi, dok god tamo postoji dobar zatvor - napisao je jedan korisnik. </p><p> - Predlažem zemlju koja nema sporazum o izručenju s SAD-om...na primjer Sjeverna Koreja - napisala je.</p><p>Pisac John Scalzi predložio je Trumpu da ode u Rusiju:</p><p> - Moskva je prekrasna u siječnju. </p><p> </p><p>Amerikanci će predsjednika birati 3. studenog, a pobjednik će biti inauguriran 20. siječnja 2021. </p><p>Ovo su prvi predsjednički izbori u SAD-u na kojima su oba kandidata starija od 70, a tko god pobijedio, bit će najstariji predsjednik SAD-a u povijesti. <span style='font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif; font-style: italic;'> </span></p><p> </p>