Trump prijeti svima koji se protive otimanju Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da bi mogao nametnuti carine zemljama koje se protive njegovom planu da Sjedinjene Države kontroliraju Grenland.

Na događaju u Bijeloj kući o ruralnoj zdravstvenoj skrbi, Trump je ispričao kako je zaprijetio europskim saveznicima carinama na lijekove.

POGLEDAJTE VIDEO: Norvežani pesimistični oko Grenlanda

Pokretanje videa... 01:22 Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland' | Video: 24sata/Reuters

"Mogao bih to učiniti i za Grenland", rekao je Trump.

"Moguće je da ću uvesti carine na zemlje ako se ne slože (po pitanju) Grenlanda jer nam je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost. Dakle, mogao bih to učiniti", rekao je Trump u Bijeloj kući.

Trump je posljednjih tjedana više puta rekao da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i da ga je spreman zauzeti i vojnim putem. Grenland i Danska kažu da otok nije na prodaju te da su prijetnje silom nepromišljene i da bi sigurnosne probleme trebalo riješiti među saveznicima.

Nakon sastanka američkih dužnosnika s predstavnicima Grenlanda i Danske u srijedu, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati.

Europske zemlje, među njima Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, poslale su u četvrtak manji broj vojnog osoblja na Grenland, dok je Danska poručila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" prisutnost NATO-a na tom otoku.

Od početka drugog predsjedničkog mandata, Trump je često prijetio uvođenjem carina drugim zemljama i uvodio ih je zbog njihovih veza s američkim protivnicima te zbog trgovinskih politika koje je ocijenio nepravednima prema Washingtonu.

Početkom tjedna je najavio da će se svaka zemlja koja posluje s Iranom suočiti s carinskom stopom od 25 posto u trgovini sa Sjedinjenim Državama, u odgovoru na smrtonosno gušenje prosvjeda u Iranu.

No Trumpova trgovinska politika pod pravnim je pritiskom jer Vrhovni sud SAD-a razmatra mogućnost poništavanja širokog spektra postojećih Trumpovih carina.