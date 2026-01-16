Obavijesti

News

Komentari 6
EVO ŠTO SPREMA

Trump prijeti svima koji se protive otimanju Grenlanda

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump prijeti svima koji se protive otimanju Grenlanda
Foto: Nathan Howard

Trump je posljednjih tjedana više puta rekao da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i da ga je spreman zauzeti i vojnim putem

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da bi mogao nametnuti carine zemljama koje se protive njegovom planu da Sjedinjene Države kontroliraju Grenland.

Na događaju u Bijeloj kući o ruralnoj zdravstvenoj skrbi, Trump je ispričao kako je zaprijetio europskim saveznicima carinama na lijekove.

POGLEDAJTE VIDEO: Norvežani pesimistični oko Grenlanda

Pokretanje videa...

Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland' 01:22
Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland' | Video: 24sata/Reuters

"Mogao bih to učiniti i za Grenland", rekao je Trump.

"Moguće je da ću uvesti carine na zemlje ako se ne slože (po pitanju) Grenlanda jer nam je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost. Dakle, mogao bih to učiniti", rekao je Trump u Bijeloj kući.

Trump je posljednjih tjedana više puta rekao da je strateški smješten i mineralima bogat otok ključan za sigurnost Sjedinjenih Država i da ga je spreman zauzeti i vojnim putem. Grenland i Danska kažu da otok nije na prodaju te da su prijetnje silom nepromišljene i da bi sigurnosne probleme trebalo riješiti među saveznicima.

Nakon sastanka američkih dužnosnika s predstavnicima Grenlanda i Danske u srijedu, Trump je ponovio svoju tvrdnju da se na Dansku ne može osloniti da će zaštititi Grenland ako ga Rusija ili Kina ikada požele okupirati. 

IZRAZILI PODRŠKU Kongres: 'SAD ostaje uz Dansku unatoč Trumpovim planovima da će zauzeti Grenland...'
Kongres: 'SAD ostaje uz Dansku unatoč Trumpovim planovima da će zauzeti Grenland...'

Europske zemlje, među njima Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, poslale su u četvrtak manji broj vojnog osoblja na Grenland, dok je Danska poručila da nastavlja s planovima za "veću i trajniju" prisutnost NATO-a na tom otoku.

Od početka drugog predsjedničkog mandata, Trump je često prijetio uvođenjem carina drugim zemljama i uvodio ih je zbog njihovih veza s američkim protivnicima te zbog trgovinskih politika koje je ocijenio nepravednima prema Washingtonu.

Početkom tjedna je najavio da će se svaka zemlja koja posluje s Iranom suočiti s carinskom stopom od 25 posto u trgovini sa Sjedinjenim Državama, u odgovoru na smrtonosno gušenje prosvjeda u Iranu.

No Trumpova trgovinska politika pod pravnim je pritiskom jer Vrhovni sud SAD-a razmatra mogućnost poništavanja širokog spektra postojećih Trumpovih carina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026