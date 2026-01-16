Kongres: 'SAD ostaje uz Dansku unatoč Trumpovim planovima da će zauzeti Grenland...'

Trump je rekao da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna na zahtjev Danske poslale i određen broj vojnog osoblja na otok.

Jedanaestočlana američka delegacija, koju predvodi demokratski senator Chris Coons, trebala bi se sastati s danskom premijerkom Mette Frederiksen i njezinim grenlandskim kolegom Jensom-Frederikom Nielsenom.

"U vrijeme sve veće međunarodne nestabilnosti, moramo se približiti našim saveznicima, a ne ih otjerati", rekao je Coons u priopćenju za javnost ranije ovog tjedna, dodajući da će delegacija poslati "jasnu poruku da je Kongres predan NATO-u".

U delegaciji su i republikanski senatori Thom Tillis i Lisa Murkowski, iako je uglavnom sastavljena od demokratskih zastupnika.

Posjet Kopenhagenu nakon sastanka u Bijeloj kući

Kongresnici dolaze u Kopenhegen nakon sastanka u Bijeloj kući u srijedu, gdje su se danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt sastali s državnim tajnikom Marcom Rubiom i potpredsjednikom J. D. Vanceom.

Danski dužnosnici rekli su nakon tog sastanka da nisu uspjeli promijeniti stav američke administracije o stjecanju Grenlanda.

Rasmussen i Motzfeldt također su se ovog tjedna sastali s američkim zastupnicima u Washingtonu kako bi prikupili podršku Kongresa, dok Danska i Grenland nastoje riješiti dosad neviđenu diplomatsku krizu sa saveznikom iz NATO-a.

„(Spremni smo) za suradnju u pogledu sigurnosti na Arktiku, ali to se mora dogoditi uz poštovanje našeg teritorijalnog integriteta, međunarodnog prava i Povelje UN-a“, napisao je Rasmussen u objavi na Instagramu kasno u četvrtak.

Trump je prvi put iznio ideju o akviziciji Grenlanda 2019. tijekom svog prvog mandata, no suočava se s protivljenjem u Washingtonu, uključujući i unutar vlastite stranke.

Protesti iz obiju stranaka

Zastupnici i iz Trumpove Republikanske stranke i oporbenih demokrata rekli su da će podržati zakone kojima bi se ograničila Trumpova sposobnost aneksije Grenlanda, dok je u jeku i borba oko ratnih ovlasti koje Kongresu pripadaju prema Ustavu.

Također je predstavljen prijedlog zakona Zastupničkog doma kojim se podržava aneksija Grenlanda. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Trumpa da preuzme Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se korištenju vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa. Trump je anketu nazvao „lažnom“.