Trump: Rat u Iranu će završiti jako brzo. Iran: Borit ćemo se dok nam ne ispune zahtjeve

Iran je obećao nastaviti borbu protiv Sjedinjenih Američkih Država sve dok Washington ne prihvati njegove zahtjeve. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da Teheran ne želi ni beskonačan rat ni dugotrajne pregovore.

Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, Ghalibaf je istaknuo da je Iran spreman pregovarati kako bi se uspostavilo trajno odvraćanje od napada i osigurala obrambena stabilnost, ali da će nastaviti borbu sve dok njegovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

U zasebnoj objavi na društvenim mrežama Ghalibaf je poručio da su istekli svi rokovi koje je postavila američka vlada, uključujući i one povezane s njezinom kampanjom gospodarskog pritiska na Iran. Unatoč tim mjerama, rekao je, Islamska Republika ostala je očuvana i nastavlja funkcionirati.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kasno u srijedu da će rat s Iranom završiti „vrlo brzo”, predviđajući da će cijene nafte naglo pasti nakon završetka sukoba.

- Rat s Iranom završit će vrlo brzo... Uskoro, jer i oni žele da završi - rekao je Trump novinarima u Montani.

- Nikada neće imati nuklearno oružje, a cijene nafte past će kao kamen - dodao je.

Ranije se Trump, obraćajući se okupljenima na skupu u Montani, osvrnuo na neizvjesnost oko toga s kojim iranskim dužnosnicima SAD pregovara dok Washington nastoji okončati sukob.

- Nemaju mornaricu. Nemaju zrakoplovstvo. Njihova je vojska desetkovana. Njihovi čelnici su nestali. Vjerojatno sam trebao ostaviti njihove čelnike na vlasti jer nemam pojma s kim, dovraga, pregovaramo - rekao je.