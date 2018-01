Trump rekao da je spreman telefonom razgovarati s Kimom

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je rekao da je "apsolutno" spreman telefonom razgovarati sa čelnikom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom i da se nada pozitivnim rezultatima razgovora Sjeverne i Južne Koreje.

Sjeverna Koreja je u petak pristala idućeg tjedna održati službene razgovore s Južnom Korejom, prve u u više od dvije godine, samo nekoliko sati nakon što su Washington i Seul odgodili zajedničku vojnu vježbu.

Trump je u Camp Davidu odgovarajući na pitanja novira izrazio spremnost da razgovara s Kimom, ali ne bez preduvjeta.

"Apsolutno bih to učinio", rekao je Trump. "Uopće s time nemam problema".

Očekuje se da će razgovori Sjeverne i Južne Koreje biti posvećeni Zimskoj olimpijadi koja se idućeg mjeseca treba održati u Južnoj Koreji i odnosima dviju Koreja.

Trump je sugerirao da bi razgovori mogli voditi popuštanju napetosti i pripisao si zasluge za taj diplomatski iskorak rekavši da je on rezultat njegovog postojanog pritiska.

"Gledajte, sada razgovaraju o Olimpijadi. To je početak, veliki početak. Da se nisam uključio sada ne bi razgovarali", rekao je.

Kim "zna da se ne šalim. Ja se ne šalim. Ni najmanje, niti jedan posto. On to shvaća", rekao je Trump.

"Ako nešto proizađe iz tih razgovora to će biti odlično za cijelo čovječanstvo, to će biti velika stvar za svijet", rekao je.

Trump traži 18 milijardi dolara za zid na granici

Predsjednik SAD-a Donald Trump je od Kongresa zatražio 18 milijardi dolara tijekom idućih deset godina za početne troškove i gradnju zida na granici Sjedinjenih Država i Meksika.

Izgradnja zida jedno je od Trumpovih ključnih predizbornih obećanja, a njegovo financiranje iznio je na popisu zahtjeva upućenom Kongresu, izvijestili su američki mediji u subotu.

Trump tvrdi da SAD treba zid kako bi zaustavio krijumčarenje droge, ilegalnu imigraciju i ulazak terorista preko njegove duge granice s Meksikom.

Prijedlog za financiranje zida Trump veže s pokušajima očuvanja programa pomoći za gotovo 800.000 mladih koji su u SAD ilegalno dovedeni kao djeca, poznatom kao DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Postupak odgode deportacije za imigrante koji su u zemlju ušli kao djeca). Taj program štiti ilegalno useljenu djecu od deportacija i omogućava im školovanje ili dobivanje radne dozvole.

Oporbeni demokrati koji se protive zidu rekli su da su spremni pregovarati o njegovom financiranju ako će to dovesti do očuvanja programa DACA koji bi trebao biti ukinut u ožujku ukoliko ne dođe do dogovora.

"Zida će biti ili nećemo imati DACA-u", rekao je Trump u subotu u Camp Davidu nakon sastanka sa članovima njegove administracije. "Svi želimo DACA-u ali želimo i snažnu sigurnost za našu zemlju", rekao je.

Trump je u predizbornoj kampanji obećao da će zid platiti Meksiko, što je ponovio i u subotu, no plan troškova upućen Kongresu ukazuje da će ga barem u početku plaćati porezni obveznici SAD-a.

S 18 milijardi dolara financirala bi se gradnja 500 kilometara dugog zida i ojačanje postojećih ograda i drugih objekata duž 650 kilometara granice. To znači da bi više od pola granice SAD-a i Meksika bilo osigurano zidom ili drugim strukturama.

Trump je također ponovio da želi okončati takozvanu "lančanu imigraciju" koja omogućuje ljudima s dugoročnim vizama da dovedu bliske rođake u SAD, te viznu lutriju, slučajni odabir aplikanata za vize.