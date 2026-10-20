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Trump: 'Rusija se dobro ponaša u vezi s Ukrajinom'

Piše Filip Sulimanec,
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Trump: 'Rusija se dobro ponaša u vezi s Ukrajinom'
Foto: Jeenah Moon
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Predsjednikove izjave uslijedile su istoga dana kada je u ruskom napadu dronom usred dana na javni park poginulo šest osoba, uključujući dvoje djece

Prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rusija se „dobro ponaša u vezi s Ukrajinom” i „ne radi mnogo” protiv zemlje koju već više od desetljeća pokušava nasilno osvojiti.

„Rusija se, iskreno govoreći, dobro ponaša u vezi s Ukrajinom. Nisu mnogo toga poduzimali”, rekao je Trump novinarima u ponedjeljak, piše Kyiv Independent.

Predsjednikove izjave uslijedile su istoga dana kada je u ruskom napadu dronom usred dana na javni park poginulo šest osoba, uključujući dvoje djece. Noć prije toga Rusija je napala Kijev s više od desetak balističkih projektila te diljem zemlje gađala gotovo 30 ključnih energetskih objekata. Trump, međutim, o svemu tome nije imao što reći, već je odlučio pohvaliti ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog suzdržanosti u Ukrajini i Iranu.

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Na pitanje je li otvoren za trostrani sastanak s Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Trump je odgovorio potvrdno, ali je naglasio da takav sastanak ne bi bio organiziran zbog Ukrajine — jer se Rusija, očito, „dobro ponaša u vezi s Ukrajinom”. Rekao je da bi glavna svrha sastanka bila rasprava o nuklearnom razoružanju.

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