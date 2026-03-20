TRUMP PRIPREMA KRAJ RATA

Trump: SAD razmatra "postupno smanjivanje" operacija protiv Irana

Piše HINA,
Sjedinjene Države planiraju „postupno smanjivati” svoje operacije protiv „iranskog terorističkog režima”, objavio je Donald Trump u petak, samo nekoliko sati nakon što je izjavio da ne želi prekid vatre.

„Vrlo smo blizu ispunjenju naših ciljeva dok razmatramo postupno smanjivanje naših sjajnih vojnih napora na Bliskom istoku u pogledu terorističkog režima Irana”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Govoreći o Hormuškom tjesnacu, morskom prolazu blokiranom od strane Irana kroz koji prolazi značajan udio svjetske trgovine energentima, Trump je rekao da će sigurnost plovidbe tamo morati osiguravati druge države.

VIDEO Bilandžić: Amerikanci će kao i uvijek proglasiti pobjedu

„Hormuški tjesnac morat će nadzirati i kontrolirati, ako će biti potrebno, druge zemlje koje ga koriste – što nije slučaj sa Sjedinjenim Državama!”, napisao je američki predsjednik.

Trump je dodao da će SAD pomoći tim zemljama ako to one zatraže, no ustvrdio da „to neće biti potrebno jednom kad se iskorijeni iranska prijetnja”.

 - Vrlo smo blizu ostvarenju svojih ciljeva dok razmatramo postupno okončanje naših velikih vojnih napora na Bliskom istoku u vezi s terorističkim režimom Irana: (1) potpuno onesposobljavanje iranskih raketnih kapaciteta, lansera i svega što je s njima povezano; (2) uništavanje iranske obrambene industrijske baze; (3) eliminacija njihove mornarice i zračnih snaga, uključujući protuzračna oružja; (4) nikada ne dopustiti Iranu da se i približi nuklearnim sposobnostima te uvijek biti u poziciji da SAD može brzo i snažno reagirati na takvu situaciju, ako do nje dođe; (5) zaštita, na najvišoj razini, naših bliskoistočnih saveznika, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge. Hormuški tjesnac morat će, prema potrebi, čuvati i nadzirati druge države koje ga koriste — Sjedinjene Države ne! Ako bude zatraženo, pomoći ćemo tim zemljama u njihovim naporima u Hormuškom tjesnacu, ali to ne bi trebalo biti potrebno kada se iranska prijetnja ukloni. Važno je naglasiti da će to za njih biti laka vojna operacija. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump razmišlja o smanjenju operacija: 'Mislim da smo pobijedili'. Iran prijeti Londonu
Trump razmišlja o smanjenju operacija: 'Mislim da smo pobijedili'. Iran prijeti Londonu

Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno. A Irancu pokrenuć protuudare
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke

Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković koja vojno rok služi u Požegi. Na svečanu prisegu u petak stigao je i njezin otac Marko Perković Thompson.
Plenković: 'U ponedjeljak idu nove mjere. Ova će kriza biti ozbiljnija od one iz 2022.'
Plenković: 'U ponedjeljak idu nove mjere. Ova će kriza biti ozbiljnija od one iz 2022.'

Bili smo među prvima koji smo išli smanjivati cjenovni udar. Barel nafte jučer je bio oko 116, 117 dolara, mi ćemo se sa sličnim mjerama izaći u ponedjeljak tako da spriječimo veliki skok cijena, poručuje Plenković...

