Trump: SAD razmatra "postupno smanjivanje" operacija protiv Irana

Sjedinjene Države planiraju „postupno smanjivati” svoje operacije protiv „iranskog terorističkog režima”, objavio je Donald Trump u petak, samo nekoliko sati nakon što je izjavio da ne želi prekid vatre.

„Vrlo smo blizu ispunjenju naših ciljeva dok razmatramo postupno smanjivanje naših sjajnih vojnih napora na Bliskom istoku u pogledu terorističkog režima Irana”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Govoreći o Hormuškom tjesnacu, morskom prolazu blokiranom od strane Irana kroz koji prolazi značajan udio svjetske trgovine energentima, Trump je rekao da će sigurnost plovidbe tamo morati osiguravati druge države.

„Hormuški tjesnac morat će nadzirati i kontrolirati, ako će biti potrebno, druge zemlje koje ga koriste – što nije slučaj sa Sjedinjenim Državama!”, napisao je američki predsjednik.

Trump je dodao da će SAD pomoći tim zemljama ako to one zatraže, no ustvrdio da „to neće biti potrebno jednom kad se iskorijeni iranska prijetnja”.

- Vrlo smo blizu ostvarenju svojih ciljeva dok razmatramo postupno okončanje naših velikih vojnih napora na Bliskom istoku u vezi s terorističkim režimom Irana: (1) potpuno onesposobljavanje iranskih raketnih kapaciteta, lansera i svega što je s njima povezano; (2) uništavanje iranske obrambene industrijske baze; (3) eliminacija njihove mornarice i zračnih snaga, uključujući protuzračna oružja; (4) nikada ne dopustiti Iranu da se i približi nuklearnim sposobnostima te uvijek biti u poziciji da SAD može brzo i snažno reagirati na takvu situaciju, ako do nje dođe; (5) zaštita, na najvišoj razini, naših bliskoistočnih saveznika, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Kuvajt i druge. Hormuški tjesnac morat će, prema potrebi, čuvati i nadzirati druge države koje ga koriste — Sjedinjene Države ne! Ako bude zatraženo, pomoći ćemo tim zemljama u njihovim naporima u Hormuškom tjesnacu, ali to ne bi trebalo biti potrebno kada se iranska prijetnja ukloni. Važno je naglasiti da će to za njih biti laka vojna operacija. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.