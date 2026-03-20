VIDEO Bilandžić: Amerikanci će kao i uvijek proglasiti pobjedu

U najnovijem podcastu Bobu bob! Večernjeg lista, profesor sigurnosnih studija Mirko Bilandžić analizira aktualnu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, upozoravajući da se radi o dugotrajnom i kompleksnom geopolitičkom nadmetanju čiji ishodi ostaju neizvjesni. Prema njegovim riječima, nedavni vojni udari ne predstavljaju izolirane incidente, već dio šire strategije usmjerene na slabljenje iranskog režima. Posebno ističe koncept tzv. „dekapitacije“, odnosno ciljano uklanjanje ključnih političkih i vojnih struktura, što se sve češće koristi kao sredstvo pritiska u suvremenim sukobima.

Bilandžić naglašava kako konkretni napadi služe tek kao povod, dok se stvarni uzroci nalaze u dugoročnim interesima velikih sila na Bliskom istoku. U središtu tih interesa je nastojanje da se ograniči jačanje Irana kao regionalne sile i potencijalne prijetnje.

Posebno upozorava na razliku između taktičke i strateške razine ratovanja. „Amerikanci će, kao i uvijek, proglasiti vojnu pobjedu, ali pitanje je hoće li to biti i pobjeda u ratu“, ističe Bilandžić. Drugim riječima, uspješni vojni udari ne jamče dugoročnu stabilnost niti rješavanje temeljnih konflikata.

Zaključno, upozorava kako bi daljnja eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice za cijelu regiju. Bliski istok već je opterećen brojnim krizama, a novi sukobi dodatno povećavaju rizik širenja nestabilnosti s potencijalno globalnim implikacijama.

