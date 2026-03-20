BOBU BOB!

VIDEO Bilandžić: Amerikanci će kao i uvijek proglasiti pobjedu

VIDEO Bilandžić: Amerikanci će kao i uvijek proglasiti pobjedu
Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a stručnjak za sigurnost te pitanja rata i mira sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta profesor Mirko Bilandžić komentirajući rat u Iraku kaže da je sukob SAD-a i Irana dugotrajan i višeslojan

U najnovijem podcastu Bobu bob! Večernjeg lista, profesor sigurnosnih studija Mirko Bilandžić analizira aktualnu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, upozoravajući da se radi o dugotrajnom i kompleksnom geopolitičkom nadmetanju čiji ishodi ostaju neizvjesni. Prema njegovim riječima, nedavni vojni udari ne predstavljaju izolirane incidente, već dio šire strategije usmjerene na slabljenje iranskog režima. Posebno ističe koncept tzv. „dekapitacije“, odnosno ciljano uklanjanje ključnih političkih i vojnih struktura, što se sve češće koristi kao sredstvo pritiska u suvremenim sukobima.

Bilandžić naglašava kako konkretni napadi služe tek kao povod, dok se stvarni uzroci nalaze u dugoročnim interesima velikih sila na Bliskom istoku. U središtu tih interesa je nastojanje da se ograniči jačanje Irana kao regionalne sile i potencijalne prijetnje.

Posebno upozorava na razliku između taktičke i strateške razine ratovanja. „Amerikanci će, kao i uvijek, proglasiti vojnu pobjedu, ali pitanje je hoće li to biti i pobjeda u ratu“, ističe Bilandžić. Drugim riječima, uspješni vojni udari ne jamče dugoročnu stabilnost niti rješavanje temeljnih konflikata.

Zaključno, upozorava kako bi daljnja eskalacija mogla imati ozbiljne posljedice za cijelu regiju. Bliski istok već je opterećen brojnim krizama, a novi sukobi dodatno povećavaju rizik širenja nestabilnosti s potencijalno globalnim implikacijama.

Komentari 0
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Trump: Mislim da smo pobijedili. Nama ne treba Hormuz, neka se drugi uključe
Trump: Mislim da smo pobijedili. Nama ne treba Hormuz, neka se drugi uključe

Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno. A Irancu pokrenuć protuudare
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke

Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković koja vojno rok služi u Požegi. Na svečanu prisegu u petak stigao je i njezin otac Marko Perković Thompson.

