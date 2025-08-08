Trump: Sastat ću se s Putinom i bit će razmjene teritorija. Morat će Zelenski nešto i potpisivati...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se "vrlo uskoro sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom", navodeći kako vjeruje da su pregovori o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine u završnoj fazi.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Trump je rekao da će više informacija o naporima svoje administracije na postizanju dogovora objaviti “malo kasnije”.

- Puno ljudi umire i mislim da smo jako blizu. Kasnije ćemo objaviti da ćemo imati sastanak s Rusijom, objavit ćemo lokaciju. Mislim da će lokacija biti vrlo popularna iz više razloga, ali to ćemo reći malo kasnije - izjavio je Trump.

Predsjednik je, unatoč ranijim frustracijama prema ruskom čelniku zbog, kako je rekao, odugovlačenja sukoba, izrazio optimizam oko mogućnosti sklapanja sporazuma.

- Europski čelnici žele vidjeti mir. Predsjednik Putin, vjerujem, želi vidjeti mir, a Zelenskij želi vidjeti mir. Moj instinkt mi zaista govori da imamo priliku za mir - rekao je Trump.

Trump je naveo i da će dogovor uključivati promjene granica.

- Radi se o teritoriju oko kojeg se bori već tri i pol godine. Puno Rusa je poginulo. Puno Ukrajinaca je poginulo. Gledamo to, ali zapravo gledamo da nešto vratimo natrag i nešto zamijenimo. Komplicirano je, zapravo. Ništa nije lako. Vrlo je komplicirano. Ali vratit ćemo nešto. Zamijenit ćemo nešto. Bit će razmjene teritorija na dobrobit obiju strana - rekao je Trump.

Trump je rekao i da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij "morati biti spreman potpisati nešto".

Ranije ovog tjedna, Trump je zaprijetio novim sankcijama Rusiji ako Putin ne okonča rat u Ukrajini do petka. U četvrtak je, međutim, ublažio stav, rekavši novinarima: "Ovisit će o Putinu hoće li rok do petka ostati na snazi".