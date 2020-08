Trump se distancirao: 'Nisam se dugo čuo s Bannonom, a projekt mi se nije svidio od početka...'

Bivši savjetnik predsjednika Trumpa uhićen je i optužen zbog prijevare donatora Trumpove kampanje, pošto je nenamjenski trošio sredstva za izgradnju obećanog zida na američko-meksičkoj granici

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> rekao je u četvrtak da se osjeća "vrlo žalosno" zbog uhićenja <strong>Stevea Bannona</strong>, ali se distancirao od njegove privatne inicijative da sagradi pogranični zid s Meksikom i istaknuo da s njim nije godinama u kontaktu.</p><p>- Nisam s njim bio u kontaktu dugo vremensko razdoblje - rekao je Trump, upitan o tom slučaju.</p><p>Bivši savjetnik predsjednika Trumpa uhićen je i optužen zbog prijevare donatora Trumpove kampanje, pošto je nenamjenski trošio sredstva za izgradnju obećanog zida na američko-meksičkoj granici, objavilo je u četvrtak američko ministarstvo pravosuđa.</p><p>- Mislim da je to vrlo žalosna stvar za gospodina Bannona - rekao je Trump u Ovalnom uredu.</p><h2>'Taj projekt mi se nije svidio'</h2><p>- Nije mi se svidjelo. Bilo je to hvalisanje, možda traženje sredstava - rekao je Trump o navodnoj prevarantskoj shemi bivšeg savjetnika.</p><p>Bannon je bio utjecajan dio Trumpovog bliskog kruga ljudi tijekom predsjedničke kampanje za izbore 2016. te kasnije u Bijeloj kući. Smijenjen je u kolovozu 2017. </p><p>Savezni tužitelji na Manhattanu objavili su da je podignuta optužnica protiv Bannona i drugih, uključujući Briana Kolfagea, Andrewa Badolata i Timothyja SaSheau, jer su navodno prevarili stotine tisuća donatora, tijekom kampanje "Sagradimo zid" (We Build the Wall), čiji je cilj bio prikupiti za tu svrhu 25 milijuna dolara.</p><p>Donatori su mislili da će njihov novac biti usmjeren prema gradnji zida na američko-meksičkoj granici, rekli su tužitelji.</p><p>Međutim Kolfage, kojeg su tužitelji označili kao organizatora kampanje, potrošio je tisuće dolara iz kampanje za svoj rastrošan život.</p><h2>'Odmah sam rekao da je to posao za Vladu'</h2><p>- Ne znam ništa o projektu osim da mi se nije sviđao, čitao sam o tome, nije mi se sviđalo. Rekao sam 'To je posao za vladu, ne za privatne osobe - kazao je Trump.</p><p>Rekao je i da ne poznaje ostalu trojicu, i da misli da ih nikada nije sreo.</p><p>Trump je kazao da je Bannonov projekt da sagradi zid bio "neprimjeren" te da se konstrukcija "urušavala".</p>