<p>Predsjednik Donald Trump, koji će u Bijeloj kući biti još dva mjeseca, prošli tjedan razmatrao je opcije napada na glavni iranski nuklearni pogon, no naposljetku je odustao od takvog dramatičnog koraka, rekli su u ponedjeljak američki dužnosnici. </p><p>Trump se raspitivao za opcije na sastanku u Ovalnom uredu u četvrtak sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost, uključujući i potpredsjednika Mikea Pencea, državnog tajnika Mikea Pompea, novog ministra obrane Christophera Millera i generala Marka Milleyja, načelnika glavnog stožera američke vojske, rekao je dužnosnik.</p><p>Trump, koji je odbio priznati poraz nakon predsjedničkih izbora koji su se održali 3. studenog, trebao bi vlast predati izabranom predsjedniku Joeu Bidenu 20. siječnja.</p><p>Dužnosnik je potvrdio sadržaj sastanka u The New York Timesu, koji je izvijestio da su savjetnici nagovorili Trumpa da ne napada zbog rizika od šireg sukoba.</p><p>"Tražio je opcije. Iznijeli su mu scenarije, a on je naposljetku odlučio ne ići dalje", rekao je dužnosnik.</p><p>Bijela kuća odbila je komentirati ta izvješća.</p><p>Trump je četiri godine svoga predsjedničkog mandata vodio agresivnu politiku prema Iranu, povukavši se 2018. godine iz nuklearnog sporazuma s tom zemljom koji je usvojio njegov prethodnik Barack Obama, te je uveo ekonomske sankcije.</p><p>Alireza Miryousefi, glasnogovornik iranske misije pri UN-u u New Yorku, rekao je da iranski nuklearni program ima isključivo ima mirnodopsku svrhu te da Trumpova politika to nije promijenila. Međutim, kako je dodao, Iran je sposoban i za korištenje "legitimne vojne moći" kako bi spriječio ili odgovorio na bilo kakav napad.</p>