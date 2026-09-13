Trump šokirao Engleze izjavom o Irskoj pa se bacio na golf

Predsjednik SAD-a Donald Trump u nedjelju se okrenuo golfu i privatnim poslovnim pitanjima, privodeći kraju svoj dvodnevni posjet Irskoj tijekom kojeg je spontanim komentarima o toj zemlji ponovno uzbunio međunarodnu javnost.

Američki predsjednik u subotu je zatekao svoje irske domaćine, kao i susjedno Ujedinjeno Kraljevstvo, zalaskom u vrlo osjetljivo političko područje izjavivši da bi "volio vidjeti" ujedinjenu Irsku.

Odstupajući od tradicionalne neutralnosti Washingtona po tom povijesno nabijenom pitanju, Trump je ustvrdio da će se ponovno ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, nakon više od stoljeća razdvojenosti, "na kraju dogoditi".

"Ne vidim zašto se to ne bi dogodilo i sada", izjavio je tijekom susreta s irskim premijerom Micheálom Martinom u Dublinu, što je izazvalo negodovanje sjevernoirskih lojalista za ostanak u sastavu UK-a i nekih vodećih političara u Velikoj Britaniji.

"Donald Trump je Donald Trump i reći će ono što misli i iznijeti svoje stavove onako kako ih on vidi", komentirala je u nedjelju za Sky News britanska političarka Angela Rayner.

"No, gledajte, mi smo doista ozbiljni po pitanju Sporazuma na Veliki petak", dodala je, misleći na mirovni sporazum iz 1998. godine kojim je uvelike okončan tridesetogodišnji sektaški sukob u Sjevernoj Irskoj.

Taj sporazum predviđa mogućnost održavanja referenduma o ujedinjenju Irske ako vlada Ujedinjenog Kraljevstva procijeni da bi većina stanovništva vjerojatno podržala takvu odluku. Također, birači u Republici Irskoj morali bi to podržati na zasebnom glasovanju.

Samo nekoliko sati nakon te neočekivane izjave, Trump je stigao u Doonbeg na zapadnoj obali zemlje, gdje se na golf igralištu u vlasništvu njegove tvrtke "Trump Organization" održava golfski turnir Irish Open.

Američki čelnik u nedjelju će nazočiti turniru, što je i glavni razlog njegova posjeta, a onda će u kasnije tog dana otputovati natrag u Washington.

U tom zabačenom dijelu Irske američkom se predsjedniku pridružuju njegovi sinovi, Eric i Don mlađi, koji vode obiteljski posao otkako se njihov 80-godišnji otac prošle godine vratio u Bijelu kuću.