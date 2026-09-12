VIDEO Što će mu reći Charles? Trump iznenadio zalaganjem za 'ujedinjenu' Irsku u Dublinu

Američki predsjednik Donald Trump je, za vrijeme posjeta Irskoj, za koji se očekivalo da će proći bez događaja, ipak sve iznenadio svojim zalaganjem za "ujedinjenu" Irsku. U subotu je na konferenciji za novinare održanoj zajedno s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu kazao kako bi "jako volio" vidjeti "ujedinjenu" Irsku.

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"Mislim da bi to bilo fantastično - kako bi to moglo biti loše?", rekao je američki republikanski vođa kad ga je novinar pitao za mišljenje o ujedinjenju Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva.

Osamdesetogodišnji milijarder je, odgovarajući na ovo vrlo osjetljivo pitanje i za Dublin i za London, također kazao kako smatra da se takva perspektiva čini neizbježnom. "To će se na i kraju dogoditi", rekao je prisutnima.

London se pridržava mirovnih sporazuma potpisanih 1998. o okončanju neprijateljstava u Sjevernoj Irskoj.

Referendum o potencijalnom ujedinjenju britanske pokrajine s Republikom Irskom može se ostvariti samo ako postoji "jasan konsenzus u zemlji, kada se javno mnijenje pomakne do točke u kojoj se takva odluka mora razmotriti", nedavno je izjavio britanski premijer Andy Burnham. Ocijenio je da takve konzultacije "trenutačno nisu na dnevnom redu".

Premda ankete općenito pokazuju većinu u Republici Irskoj, kada su posrijedi pristalice ujedinjenja, to nije slučaj u Sjevernoj Irskoj.

Anketa Instituta za irske studije Sveučilišta u Liverpoolu iz svibnja 2026. pokazala je da je samo 35 posto stanovnika Sjeverne Irske za ujedinjenje. Sjedinjene Države dosad su zadržale neutralan stav, jer smatraju da odluka ovisi o ljudima kojih se to tiče.

U govoru održanom kasnije u američkom veleposlanstvu u Dublinu Trump je, činilo se, bio zadovoljan što je uzburkao stvari.

"To je jedno od onih pitanja gdje, što god kažete nema pravog odgovora", rekao je smijući se.

Trump je nedavno komentirao još jedno vruće pitanje za London, kazavši da je otvoren za sve mogućnosti u vezi s Falklandskim otocima, atlantskim arhipelagom koji je de facto pod britanskom upravom, ali na njega pravo polaže pravo i preuzela je suverenitet nad otočjem.

Golf ispred diplomacije

Komentari o budućnosti Irske dali su neočekivan obrat putovanju Donalda Trumpa, koji je u zemlju došao više radi golfa nego diplomacije. Prilikom puta je, kako to često čini, opet miješao promociju privatnih interesa s predsjedničkim dužnostima.

Očekuje se da će protivnici američkog predsjednika prosvjedovati u Dublinu, gdje je američki čelnik započeo boravak susretom s predsjednicom Catherine Connolly, čija je uloga ceremonijalne naravi.

Istaknuta osoba irske ljevice, pacifistkinja i protivnica NATO-a, Connolly, koja je u prošlosti otvoreno kritizirala republikanskog čelnika, poklonila mu je zbirku pjesama Michaela Longleyja. Riječ je o pjesniku iz Belfasta koji je umro 2025., a poznat je po pjesmi napisanoj tijekom nemira u Sjevernoj Irskoj pod nazivom "Prekid vatre".

Za ovaj posjet, koji je predstavljen kao jedna od najvećih sigurnosnih operacija u irskoj povijesti, s procijenjenim troškovima od 20 milijuna eura, mobilizirano je najmanje 4000 policajaca i pripadnika sigurnosnih snaga.

Donalda Trumpa potom je pozdravio irski premijer Michael Martin, s kojim se dvaput sastao u Bijeloj kući i s kojim je u subotu rekao da ima "izvrstan" odnos.

Irski stavovi razlikuju se od stavova Trumpove vlade o nekoliko pitanja, posebno o palestinskom pitanju. Dublin je jedna od zemalja koja izražava najgorljiviju podršku Palestini u Europi.

Donald Trump trebao bi u sredinom dana stići u vlastito odmaralište i golf teren Doonbeg na zapadnoj obali Irske, gdje se održava golfsko natjecanje Irish Open, te tamo provesti ostatak vikenda.