Trump: Sporazum je u velikoj mjeri dogovoren. Hormuški tjesnac će biti otvoren

Donald Trump oglasio se na Truth Socialu i objelodanio kako je sporazum s Iranom u velikoj mjeri dogovoren te najavio otvaranje Hormuškog tjesnaca.

- Nalazim se u Ovalnom uredu u Bijeloj kući, gdje smo upravo obavili vrlo dobar razgovor s predsjednikom Mohammedom bin Salmanom Al Saudom od Saudijske Arabije, Mohammedom bin Zajedom Al Nahjanom od Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Tamimom bin Hamadom bin Khalifom Al Thanijem, premijerom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom bin Jaberom Al Thanijem i ministrom Alijem al-Thawadijem od Katara, feldmaršalom Syedom Asimom Munirom Ahmedom Shahom od Pakistana, predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom od Turske, predsjednikom Abdelom Fattahom El-Sisijem od Egipta, kraljem Abdullahom II. od Jordana i kraljem Hamadom bin Isom Al Khalifom od Bahreina, a ticao se Islamske Republike Iran i svega vezanog uz Memorandum o razumijevanju koji se odnosi na MIR. Sporazum je u velikoj mjeri dogovoren, uz podložnost konačnoj potvrdi između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih navedenih zemalja. Zasebno sam obavio telefonski razgovor s premijerom Izraela Bibijem Netanyahuom, koji je također prošao vrlo dobro. Trenutačno se raspravlja o posljednjim aspektima i detaljima sporazuma, koji će uskoro biti objavljeni. Uz mnoge druge elemente sporazuma, Hormuški tjesnac bit će otvoren - poručio je američki predsjednik koji je napao Iran što je rezultiralo zatvaranjem ključnog uskog grla te naplatom tjesnaca koji je prije agresije bio besplatan.