Trump tuži BBC. Traži deset milijardi dolara

Američki sudac naložio je predsjedniku Donaldu Trumpu da do 11. prosinca pod prisegom odgovori na pitanja u sklopu tužbe za klevetu koju je podnio protiv BBC-ja.

Trump tuži BBC zbog epizode emisije Panorama u kojoj su montirana dva različita dijela govora koji je održao prije nereda na američkom Kapitolu 2021. godine.

Charles Tobin, odvjetnik koji zastupa BBC, izjavio je na sudu da „još uvijek nismo uspjeli ispitati tužitelja”, iako su preostala još dva mjeseca razdoblja dokaznog postupka, tijekom kojeg su obje strane zakonski obvezne međusobno razmjenjivati informacije o predmetu.

Trump je otkazao prethodno zakazano davanje iskaza 16. listopada, pozivajući se na „pitanja od nacionalne važnosti”, dok je sudjelovao u predizbornoj kampanji u Georgiji.

Prema američkom pravu, davanje iskaza pod prisegom izvan sudnice postupak je tijekom kojeg osoba odgovara na pitanja pod prisegom, a njezini se odgovori snimaju ili bilježe kako bi se mogli upotrijebiti u kasnijim fazama sudskog postupka.

Sutkinja koja vodi predmet, američka magistratna sutkinja Enjoliqué Lett, odredila je da Trump mora dati iskaz pod prisegom do 11. prosinca, osim ako se razdoblje dokaznog postupka ne produlji.

Prošlog su tjedna odvjetnici zatražili od sutkinje Lett da naredi Trumpu davanje iskaza nakon što do posljednjeg zakazanog sastanka nije došlo.

Trump je toga dana sudjelovao na predizbornom skupu uoči međuizbora u Daltonu u Georgiji te na prikupljanju donacija za kampanju na svojem imanju Mar-a-Lago na Floridi. U zasebnom podnesku predanom u srijedu Trumpovi su odvjetnici naveli da bi predsjednik mogao dati iskaz između 11. i 22. siječnja sljedeće godine te ustvrdili da BBC „pogrešno tvrdi da predsjednik Trump izbjegava dati iskaz u ovom postupku”.

U tužbi podnesenoj na Floridi Trump optužuje BBC da je „namjerno, zlonamjerno i obmanjujuće izmijenio” govor koji je održao ispred Kapitola 6. siječnja 2021.

BBC se ispričao zbog pogreške i izjavio da je emitirani prilog ostavio „pogrešan dojam da je predsjednik Trump izravno pozvao na nasilno djelovanje”.

Ta je medijska kuća u međuvremenu zatražila od suda da odbaci tužbu, uz obrazloženje da emisija ne ispunjava pravne kriterije za klevetu te da nije bila dostupna u SAD-u.

U srpnju su Trumpovi odvjetnici priznali da nemaju dokaze da je dokumentarni film bio dostupan u SAD-u putem BBC-jeve pretplatničke usluge BritBox, kako su prvotno tvrdili, niti na BBC-jevoj internetskoj stranici, platformi BBC Select ili putem američkih televizijskih kuća.

Trump je naposljetku pristao povući tužbu protiv BBC Studiosa, komercijalnog ogranka te medijske kuće, nakon što je BBC ustvrdio da „nije imao nikakvu ulogu u stvaranju ili produkciji dokumentarnog filma”.

Davanje iskaza pod prisegom obično se odvija u odvjetničkom uredu, a ne u sudnici, i to bez fizičke prisutnosti suca.

Međutim, takvi iskazi imaju pravnu težinu i daju se pod prisegom. Sudski zapisničar bilježi ih doslovno, a transkripti se poslije mogu upotrijebiti kao dokaz tijekom suđenja.