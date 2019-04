Trump u tvitu kritizira Twitter: "Igraju svoje političke igrice"

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je pozvao na stvaranje "više vrsta i poštenije" društvene medije i njihove kompanije, uslijed diskriminacije Twittera s kojom se, kako tvrdi, suočio kao republikanac.

Ujedno je i pohvalio američke kongresnike koji su pozvali direktore kompanija društvenih mreža da svjedoče oko raznih medijskih skandala i dodao kako je on najbolja stvar koja se dogodila Twitteru.

"Twitter igra političke igre. Nije čudo da se Kongres želi uključiti, i moraju", napisao je Trump.

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M.....