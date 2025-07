Trump: Ukrajina treba rakete Patriot, vrlo sam nesretan zbog razgovora s Putinom

Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da je obavio dobar razgovor sa Zelenskim, ponavljajući da je "vrlo nesretan" zbog svog razgovora s Putinom dan ranije, s obzirom na ono što je nazvao odbijanjem ruskog čelnika da radi na prekidu vatre.

Na pitanje hoće li Sjedinjene Države pristati isporučiti više raketa Patriot Ukrajini, kako je zatražio Zelenski, Trump je rekao: "Trebat će im za obranu... Trebat će im nešto jer su prilično snažno pogođeni."

Trump je hvalio učinkovitost raketa Patriot, za koje je rekao da su "prilično zapanjujuće".

Na pitanje o izgledima za prekid vatre, Trump je rekao: "Vrlo je teška situacija... Bio sam jako nezadovoljan svojim razgovorom s predsjednikom Putinom. On želi ići do kraja, samo nastaviti ubijati ljude - to nije dobro."

Zelenski je rekao da se dogovorio raditi na povećanju sposobnosti Kijeva da "brani nebo" dok ruski napadi eskaliraju, dodajući u poruci na Telegramu da je s američkim čelnikom razgovarao o zajedničkoj obrambenoj proizvodnji, kao i o zajedničkim kupnjama i ulaganjima.

Ukrajina je tražila od Washingtona da joj proda više projektila i sustava Patriot koje smatra ključnima za obranu svojih gradova od intenziviranja ruskih zračnih napada.

Odluka Washingtona da zaustavi neke pošiljke oružja Ukrajini potaknula je upozorenja Kijeva da će taj potez oslabiti njegovu sposobnost obrane od ruskih zračnih napada i napredovanja na bojištu. Njemačka je rekla da je u pregovorima o kupnji sustava protuzračne obrane Patriot kako bi se premostio jaz.

Izvor upoznat s razgovorom Trumpa i Zelenskog rekao je za Reuters da su optimistični u pogledu toga da bi se isporuke projektila Patriot mogle nastaviti nakon onoga što su nazvali "vrlo dobrim" razgovorom između dvojice predsjednika.

Trump je rekao da je također razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom o ukrajinskom zahtjevu za rakete Patriot, ali da nije donesena odluka o isporuci naprednih raketa.