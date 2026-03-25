KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Zagrebačka policija prije nekoliko dana izvijestila je da je 16. ožujka u večernjim satima na Črnomercu, u Ulici Treščak, više nepoznatih osoba došlo do automobila zagrebačkih registracija u kojem se nalazio muškarac (36). Automobil su mu oštetili, muškarca su napali i uzeli su mu mobitel. Dodali su kako je završio na Svetom Duhu i da je lakše ozlijeđen.

Dinamovi navijači Bad Blue Boysi na Maksimiru su podigli podigli transparent 'Tko to tamo peva'.

Ta dva naizgled odvojena slučaja su zapravo itekako povezana.

Napadnuti muškarac iz automobila je jedan od članova Torcide Zagreb, navodno su ga napali Bad Blue Boysi, a mobitel koji su mu uzeli su otključali i u njemu su navodno pronašli poruke i dogovaranja s Grobarima, navijačima Partizana.

Pa je transparent 'Ko to tamo peva' bio provokacija namijenjena Torcidi.

Na snimci torcidaši i Grobari, trešti Seka Aleksić?

Što su zapravo pronašli u mobitelu?

Navodno je riječ o komunikaciji u kojoj se ne samo razmjenjuju informacije, već i obećava slanje fotografija pripadnika BBB-a, kao i dijeljenje povjerljivih podataka o kretanju i planovima vlastite skupine. Dodatnu težinu cijelom slučaju daju i tvrdnje da su u porukama iznesene uvrede na račun vlastite navijačke skupine, ali i prijateljskih skupina. Informacije su se brzo proširile u navijačkim krugovima. Nakon toga se društvenim mrežama proširila i mučna snimka mučenja torcidaša.

- Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci koja se širi društvenim mrežama. Na snimci netko brenerom pali nogu muškarca u boksericama koji izgleda kao da je bez svijesti. Ne zna se kad je snimka nastala, gdje je snimljena, tko ju je snimio i tko se na njoj nalazi. Središnjica Torcide, kako se tvrdi, nije imala saznanja o takvim kontaktima svojih članova iz Zagreba te je, suočena s optužbama o takvoj suradnji s drugim navijačima, odlučila raspustiti zagrebački ogranak.

Kako piše Nacional, na jednoj snimci koja je navodno pronađena u mobitelu, Grobari i pripadnici Torcide zajedno piju i pjevaju. Sastanak je navodno bio ove godine na Kopaoniku, a sa zvučnika je treštala Seka Aleksić.

Na toj snimci su navodno četiri pripadnika Torcide.

Prema navodnoj objavi koja je počela kružiti društvenim mrežama, pripadnici Torcide iz Zagreba ograđuju se od pojedinca naglašavajući da "nitko od članova ekipe nije imao saznanja o radnjama i kontaktima dotičnog s četnikom". Također, naglašavaju da je njihov moto čuvati Hrvatstvo i Torcidu uz potpis: "Hrvat uz Hrvata, sad i zauvijek".

U cijeli slučaj uključila se i policija koja, prema neslužbenim informacijama, istražuje snimku i okolnosti koje su joj prethodile. Što se točno dogodilo i tko je odgovoran za brutalni čin zabilježen kamerom, bit će poznato tek nakon završetka istrage.

Policiji smo poslali upit, ali do zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor na isti.