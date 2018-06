Trump uoči summita: 'Veliki Larry je upravo imao infarkt'

Nekoliko minuta prije povijesnog susreta na vrhu s Kim Jong-unom, američki predsjednik Donald Trump objavio je u poruci na Twitteru da je njegov glavni gospodarski savjetnik doživio srčani udar.

"Naš veliki Larry Kudlow koji je naporno radio na trgovini i na gospodarstvu, upravo je doživio srčani udar. Sada je u bolnici Walter Reed", blizu Washingtona, napisao je Trump bez drugih pojedinosti o zdravstvenom stanju svog savjetnika.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.