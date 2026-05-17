Trump upozorio Iran: 'Ako ne prihvate sporazum, od njih neće ostati ništa. Istječe im vrijeme'

Donald Trump upozorio je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social da "od Irana neće ostati ništa" ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok su pregovori između dviju zemalja i dalje u zastoju, prenosi France Presse.

"Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa", zaprijetio je američki predsjednik.

Nakon više od mjesec dana primirja između dviju zaraćenih strana, izgledi za rješavanje sukoba, koji je započeo 28. veljače, ostaju daleki.

Iranski mediji izvijestili su u nedjelju da Sjedinjene Države nisu dale "nikakve konkretne ustupke" u svom odgovoru na iranske prijedloge.

"Washington je također zahtijevao vrlo stroga i dugoročna ograničenja iranskog nuklearnog programa te uvjetovao prekid neprijateljstava na svim frontama otvaranjem pregovora", prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Nuklearno pitanje ostaje glavna sporna točka između dviju zemalja.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od pet točaka u kojima se, među ostalim, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države.

Po istom izvoru, Sjedinjene Države su također odbile vratiti "čak 25%" iranske imovine zamrznute u inozemstvu ili platiti odštetu za štetu koju je Iran pretrpio tijekom rata.