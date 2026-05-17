Predsjednik Lai poručio Trumpu: 'Tajvan neće biti žrtvovan, niti će odustati od slobode'

Tajvan neće biti žrtvovan niti će biti predmet trgovine i neće pod pritiskom odustati od svog slobodnog načina života, poručio je u nedjelju na Facebooku tajvanski predsjednik Lai Ching-te, dodajući da je američka prodaja oružja tom otoku zakonska obveza.

Laijeva poruka njegova je prva izravna reakcija na prošlotjedni samit u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog kolege Xi Jinpinga, koji je u demokratski uređenom Tajvanu izazvao zabrinutost u pogledu američke potpore otoku.

Trump je izjavio da još razmatra hoće li nastaviti s novom prodajom oružja otoku na koji Kina polaže pravo te da SAD "ne želi da netko kaže: 'Idemo proglasiti neovisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju'".

Lai je istaknuo da su ljudi "vrlo zabrinuti" zbog sadržaja tog sastanka koji se odnosio na Tajvan, ali je ujedno zahvalio američkoj vladi na kontinuiranoj posvećenosti miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te na potpori Tajvanu.

Tajvan neće provocirati niti eskalirati sukob, naglasio je.

- Ali također nećemo pod pritiskom odustati od našeg nacionalnog suvereniteta i dostojanstva, niti od našeg demokratskog i slobodnog načina života - poručio je Lai, dodajući da je Kina izvor regionalne nestabilnosti.

Iz Pekinga nisu odmah reagirali na njegovu izjavu.

Kina se nikada nije odrekla uporabe sile kako bi stavila Tajvan pod svoju kontrolu i tvrdi da je on kineska pokrajina, a ne država.