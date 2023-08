Trumpa ni optužnice ne mogu spriječiti da vodi državu ako dobije izbore, čak i iz zatvora

Prije 152 godine, u jednoj od vašingtonskih ulica, policajac je uhitio kočijaša koji je prevelikom brzinom vozio konjsku zapregu. Iznenadio se kad je vidio njegovo lice – bio je to predsjednik Amerike, Ulysses S. Grant. Ratni heroj, uspješan šef države, izgledao je “kao školarac kojega je učitelj ulovio na djelu”. “Mislite li, policajče, da sam prekršio zakone o brzini” upitao je policajca. “Jako mi je žao, gospodine predsjedniče, što to moram učiniti, jer vi ste glavar nacije, a ja sam policajac, no dužnost je dužnost, i ja ću vas, gospodine, morati uhititi.”