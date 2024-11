Trumpov bliski savjetnik ima poruku za Zelenskog: 'Krim je izgubljen. Cilj je postići mir...'

Ako predsjednik Volodimir Zelenski dođe za stol i kaže da možemo imati mir samo ako vrate Krim, pokazuje nam da nije ozbiljan. Krim je izgubljen, poručio je u izjavi za BBC Bryan Lanza, donedavni savjetnik novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Lanza kaže kako će se nova američka administracija fokusirati na postizanja mira u Ukrajini, umjesto na vraćanje teritorija kojeg je Rusija okupirala. Poručuje kako će Trump od Zelenskog i Kijeva tražiti 'realističnu verziju za mir'...

Podsjećamo, Rusija je ilegalno okupirala Krim još 2014. godine, a od početka rata Zelenski naglašava kako će povratiti Krim pod svoju kontrolu i tek tad može nastupiti mir.

Trump je za vrijeme cijele kampanje, ali i ranije, ponavljao kako će on uspostaviti mir u Ukrajini unutar 24 sata, kako do rata ne bi ni došlo da je on bio na vlasti...

Lanza, koji je Trumpa savjetovao i oko kampanje 2016. godine, nije govorio o istočnoj Ukrajini, ali naglasio je da je povratak Krima od Rusije nerealan i da to nije cilj SAD-a... Lanza je bio viši savjetnik u Trumpovoj kampanji 2024. godine, ali nakon izbora više ne radi za novoizabranog predsjednika. piše BBC.

- Kad Zelenski kaže da će se borba završiti i da će mir početi tek kada Krim bude vraćen, imamo vijesti za Zelenskog: Krim je izgubljen. Ako vam je vratiti Krim prioritet i želite američke vojnike da se bore za povratak Krima, onda se prepušteni sami sebi - kazao je Lanza.

Lanza dodaje i kako ima veliko poštovanje prema ukrajinskim narodu, ali i kako je prioritet za SAD da se zaustavi ubijanje...

Trump i Zelenski razgovarali su nakon što je Trump pobijedio na izborima, u razgovorima je sudjelovao i Elon Musk, iz Kijeva su poručili kako je to bio "dug i dobar razgovor"...