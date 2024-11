Trumpov kandidat za ministra obrane je napastovao ženu? 'Nije mi dao da izađem iz sobe'

Pete Hegseth kojeg je Donald Trump predložio za novog ministra obrane se suočava s optužbama za zlostavljanje piše CNN. Cijeli slučaj se dogodio 8. listopada 2017. godine nakon konvencije Kalifornijske federacije republikanskih žena na kojoj je Hegseth održao govor. U policijskom izvještaju piše da je jedna žena koja se predstavlja pod pseudonimom Jane Doe, prijavila Hegsetha za seksualno zlostavljanje.

- Stao je ispred vrata hotelske sobe i nije me pustio da izađem. Uzeo mi je mobitel i krenuo me je napastovati iako sam puno puta rekla ne - stoji u izvješću policije kojeg je objavilo gradsko tužiteljstvo u Kaliforniji.

Iako se slučaj dogodio prije sedam godina, Hegseth nikada nije optužen jer se dogovorio sa žrtvom i isplatio joj je određenu svotu novca da ne bi završio na sudu.

- Moj klijent se bojao da će ta žena iznijeti optužbe protiv njega tijekom #MeToo pokreta - rekao je odvjetnik Timothy Parlatore i dodao da su optužbe lažne.

- Incident je u potpunosti istražen. Policija je potvrdila da su optužbe lažne i zbog toga optužnica nije podignuta. CNN je pak rekao da u policijskom izvješću nigdje ne piše da su optužbe lažne.

Tog 8. listopada 2017 godine, Hegseth je upoznao Doe u hotelskom baru nakon što je održao govor na konvenciji.

- Hegseth je bio u društvu Doe i jedne druge žene koju je dirao za koljeno i pozvao u njegovu hotelsku sobu. Ona je to odbila i napustila bar - stoji u izvješću.

- Kada sam napuštala bar, Doe mi se nije činila kao da je bila pijana - rekla je anonimna žena. Još jedna žena je policiji potvrdila da

Doe nije bila toliko pijana da se ne bi mogla braniti.

U izvješću piše da je Doe rekla medicinskoj sestri da misli da joj je netko nešto stavio u piće i da se većine događaja uključujući i zlostavljanja ne sjeća. Također je priznala da je tog dana popila puno više od uobičajenog.

Na snimkama nadzornih kamera se vidi kako Hegseth i Doe oko 1:15 u noći hodaju zajedno iz bara prema hotelskom bazenu. Ona je policiji rekla da se sjeća da su se svađali pokraj bazena, i to zbog njegovog ponašanja prema ženama na konferenciji, a on joj je rekao da je on ‘fin dečko‘. Zaposlenik hotela je primio pritužbe drugih gostiju zbog glasne svađe, a rekao je da mu je Hegseth tada djelovao jako pijan.

- Sljedeće čega se sjećam je da je Hegseth blokirao vrata od sobe i uzeo mi mobitel kada sam pokušala izaći van. Nakon toga sam ležala na krevetu ili kauču, ali ne znam je li došlo do penetracije. Zadnje čega se sjećam je da je ejakulirao po mom trbuhu i bacio mi ručnik te me pitao jesam li dobro - rekla je Doe medicinskoj sestri nakon što je prijavila seksualno zlostavljanje.

Trumpov kandidat za ministra obrane tvrdi da je sve bilo sporazumno.

- Bio sam malo pijan i otišao sam s njom do hotelske sobe. Imali smo spolni odnos na koji je ona pristala - rekao je Hegseth koji je

postao poznat kada je kao voditelj na Fox Newsu rekao da nije oprao ruke deset godina jer bacili ne postoje.