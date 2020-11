Tim je citatom\u00a0iz Tolkienovog Gospodara prstenova predsjednik katoli\u010dke udruge Vigilare Vice John Batarelo komentirao Trumpov poraz na izborima.

<p><em>Za Ameriku i naš svijet. Nikada nema predaje bez obzira kakvo globalističko crnilo misli da sve vodi..<br/> Sons of Gondor! Of Rohan! My brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me!<br/> A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship.<br/> But it is not this day.<br/> An hour of wolves and shattered shields when the age of Men comes crashing down!<br/> But it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on this good Earth, I bid you stand! Men of the West! (King Aragorn)<br/> (ako netko ima hrvatski prijevod, molim vas pošaljite...)<br/> <br/> Sinovi Gondora i Rohana! Moja braćo!<br/> U vašim očima vidim isti strah koji bi i meni zaledio srce! Možda će doći dan kada će hrabrost muškaraca nestati, kada ćemo napustiti prijatelje i prekinuti sve zajedničke veze.<br/> Ali danas nije taj dan!<br/> Doći će vrijeme vukova i razbijenih štitova jednom kada vrijeme Ljudi dođe svome kraju!<br/> Ali to nije ovaj dan! Danas je dan borbe! Zbog svega što vam je drago na ovoj dobroj Zemlji, predlažem da ustanete, narode Zapada! (Kralj Aragorn, LOTR, Return of the King)</em></p><p>Tim je citatom iz <strong>Tolkienovog</strong> Gospodara prstenova predsjednik katoličke udruge Vigilare <strong>Vice John Batarelo</strong> komentirao Trumpov poraz na izborima.</p><p>Poziv na borbu ekipe iz međuzemlja nije jedini način na koji je iskazao podršku <strong>Donaldu Trumpu. </strong></p><p>Pa je na svom Facebook profilu zapisao i sljedeće:</p><p><em>Zašto se ljevičari, marksisti, sekularisti i općenito radikali vesele što je izabran "katolik" Joe Biden?<br/> Zato što je FAKE katolik. On je "njihov" katolik: slab, prevrtljiv, mlak, licemjer, "simpa", kukavica... baš kako "svijet" očekuje.</em></p><p><em>Umjesto da se bori za nerođeni život kao što je to kako-tako radio na početku svoje političke karijere, sada je dijabolički "sazreo" i postao potpuni izdajnik svoje katoličke vjere i gorljivi zagovornik ubijanje nerođene djece (babykiller) i kontraverznu i zlu sudsku odluku Roe p. Wade iz 1973. godine.</em></p><p><em>Fake katolik Joe, molim vas nemojte govoriti o vjeri i Bogu te onda u drugoj sekundi govoriti o "pravu" na pobačaj, to jest ubojstvo. Činite strašno svetogrđe. Molim za vašu dušu, jer uskoro ćete stati pred Bogom i odgovorati za milijune ubijene nerođene djece.</em></p>