Ukrajinski predsjednik zatražio je od Trumpa opskrbu Tomahawk krstarećim raketama dugog dometa tijekom susreta na Općoj skupštini UN-a prošlog tjedna
Trumpov savjetnik potvrdio: 'Ukrajinci, imate dopuštenje SAD-a. Ruse udarite duboko'
Sjedinjene Države dale su zeleno svjetlo Ukrajini za udare dugog dometa na ciljeve unutar Rusije, potvrdio je američki specijalni izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg u intervjuu za Fox News.
- Odgovor je da. Možete udariti duboko, Rusija nema sigurnih utočišta - rekao je Kellogg te naglasio da konačna odluka o svakoj akciji pripada američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
Podsjetimo, ruski grad Belgorod u ponedjeljak ujutro je doživio strašan i žestok napad. Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami. Tvrdi se da je projektil pogodio toplanu.
Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže s mjesta događaja, piše agencija Dpa.
POGLEDAJTE VIDEO:
Prema navodima američkih medija, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je tjedna, tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda, zatražio od Donalda Trumpa isporuku krstarećih raketa Tomahawk dugog dometa. Potpredsjednik SAD-a JD Vance potvrdio je kako Washington “razmatra” taj zahtjev.
Istodobno, Kremlj i dalje odbija uključiti se u pregovore u kojima je Trump pokušao posredovati. Bivši američki predsjednik pritom je više puta kritizirao ukrajinske napade na rusku infrastrukturu, naglašavajući da bi takvi potezi mogli dodatno otežati diplomatske inicijative.
