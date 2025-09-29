Obavijesti

DALI IM ZELENO SVJETLO

Trumpov savjetnik potvrdio: 'Ukrajinci, imate dopuštenje SAD-a. Ruse udarite duboko'

Piše Antonela Šaponja,
Ukrajinski predsjednik zatražio je od Trumpa opskrbu Tomahawk krstarećim raketama dugog dometa tijekom susreta na Općoj skupštini UN-a prošlog tjedna

Sjedinjene Države dale su zeleno svjetlo Ukrajini za udare dugog dometa na ciljeve unutar Rusije, potvrdio je američki specijalni izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg u intervjuu za Fox News.

- Odgovor je da. Možete udariti duboko, Rusija nema sigurnih utočišta - rekao je Kellogg te naglasio da konačna odluka o svakoj akciji pripada američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Podsjetimo, ruski grad Belgorod u ponedjeljak ujutro je doživio strašan i žestok napad. Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami. Tvrdi se da je projektil pogodio toplanu.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže s mjesta događaja, piše agencija Dpa.

Prema navodima američkih medija, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je tjedna, tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda, zatražio od Donalda Trumpa isporuku krstarećih raketa Tomahawk dugog dometa. Potpredsjednik SAD-a JD Vance potvrdio je kako Washington “razmatra” taj zahtjev.

Istodobno, Kremlj i dalje odbija uključiti se u pregovore u kojima je Trump pokušao posredovati. Bivši američki predsjednik pritom je više puta kritizirao ukrajinske napade na rusku infrastrukturu, naglašavajući da bi takvi potezi mogli dodatno otežati diplomatske inicijative.

