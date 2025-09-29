Obavijesti

UKRAJINSKA ODMAZDA

Nestalo struje u velikom ruskom gradu Belgorodu nakon napada

Piše HINA,
Foto: Anton Vergun/REUTERS

Ruski grad Belgorod doživljava veliki nestanak struje nakon ukrajinskog napada, prvi takav od početka rata, prema izvješćima na društvenim mrežama u nedjelju

Tisuće domova ostalo je navečer bez struje, a očevici izvještavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u tami. Tvrdi se da je projektil pogodio toplanu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže s mjesta događaja, piše agencija Dpa.

Guverner Vjačeslav Gladkov rekao je u videu objavljenom na Telegramu da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred osvijetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na zračni napad još uvijek na snazi te je pozvao stanovnike da se sklone u podrume.

Gladkov je rekao da su dvije osobe ozlijeđene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku neprovjerljivi videozapisi prikazivali su zamračene ulice s jedinom rasvjetom od automobilskih svjetala.

Ukrajina je više puta napala regionalni glavni grad Belgorod, dom više od 300.000 ljudi, i istoimenu regiju, uglavnom dronovima, kao dio svoje obrambene kampanje protiv ruske invazije s namjerom uništenja ruske vojne logistike.

Posebno je naglasio ruske neuspjehe u zraku. Za razliku od Izraela koji je prošlog lipnja u ratu s Iranom osvojio zračni prostor u 36 sati, Rusija nikada nije uspjela kontrolirati ukrajinsko nebo
Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u noći na nedjelju lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njezina protuzračna obrana oborila 568 dronova i 43 raketa
Guverner Ivan Fedorov potvrdio je da su Rusi tijekom noći i jutra izveli najmanje četiri napada na Zaporižja. Prema jutarnjim podacima, ozlijeđena je ukupno 21 osoba

