Trumpov zet gradi zgradu u Beogradu, ovako će izgledati. Srbi: 'Pa tu su ubijali ljude...'

- Ovo su novi renderinzi našeg budućeg projekta u Beogradu. Upravo sam posjetio ovaj grad i oduševljen sam njegovom vibrantnošću i razvojem - napisao je i dodao neke podatke, tipa "Od 2019. turizam u Srbiji je porastao 79 posto. U Beogradu imaju 22 restorana s Michelinovim zvjezdicama, i domaćini su EXPO-a 2027. godine.

Dodao je kako će na lokaciji sagraditi i "spomenik bombardiranju 1999. godine, zajedno s muzejem koji će slaviti povijest ove građevine".

Poručio je i kako je "Beograd nevjerojatno uzbudljiva destinacija", a objavu je zaključio s "Živjeli".

Naime, radi se o poslovnom prostoru, stanovima i hotelu s pet zvjezdica.

Memorijalni kompleks će se graditi kroz natječaj, rekli su, "zatražit ćemo od pojedinaca da dostave prijedloge za spomen - obilježje". Računaju, ponajprije, na mlade arhitekte iz Srbije, piše Jutarnji list.

Srbi su ogorčeni jer mjesto tragedije prelazi u komercijalni pothvat, posebno jer ga predvode pojedinci s bliskim vezama s vladom SAD-a.

FILE PHOTO: Former White House senior advisor Jared Kushner speaks about Abraham Accords at America First Policy Institute in Washington | Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

- Tu su ubijali ljude, a on sve pretvara u mjesto s jacuzzijem i kockarnicama - bili su neki od naslova.

Kushner gradi hotelski projekt vrijedan 500 milijuna dolara u partnerstvu s Richardom Grenellom, riječ je o bivšem suradniku Trumpove administracije, koji je kao diplomat bio poseban izaslanik za Balkan.