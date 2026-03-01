Svaka država koja odbije suradnju suočava se s vojnom agresijom ili razornim carinama, pa je logično vjerovati da će Trump ubrzo nakon Irana svrgnuti režim na Kubi – koji se već ljulja – a možda i u Kolumbiji.
Trumpova praćka demokracije: Ili si za mene, ili te nema...
Je li ga ohrabrila otmica Madura? Ili se na ovaj potez “mavericka” (solo igrača čije poteze nitko ne može predvidjeti) odlučio zbog fijaska u anketama? Neki misle kako izraelski Mossad Donalda Trumpa drži u šahu, vjerojatno kompromitirajućim detaljima iz Epsteinova fajla, no ta je pretpostavka nedokaziva, barem ne u ovom Trumpovu životu.
