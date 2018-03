Sve za glasove: Trump i ekipa hakirali milijune 'Fejs' profila?

Tvrtka za analizu podataka koja je radila za predsjedničku kampanju Donalda Trumpa hakirala je navodno 50 milijuna Facebook profila američkih glasača, a prikupljene podatke koristila je kako bi izgradila moćan softver pomoću kojeg su mogli predvidjeti i utjecati na ishod izbora.

Zviždač Cambridge Analyticsa, Christopher Wylie otkrio je kako je tvrtka koristila osobne informacije bez autorizacije još 2014. godine, a sve kako bi izgradili sustav koji bi mogao profilirati američke glasače. Na taj način su im upućivali ciljani politički oglasi.

- Iskoristili smo Facebook kako bi prikupili milijune profila, te izgradili modele pomoću kojih smo iskoristili ono što smo saznali o njima te ciljali na njihove unutarnje demone. To je bio temelj na kojem se gradila cijela kampanja - rekao je Wylie koji je radio na prikupljanju podataka.

Facebook je potvrdio kako je krajem 2015. otkrio neovlašteno prikupljanje podataka, no da nisu obavijestili korisnike, a protiv krađe su osigurali samo ograničene mjere.

Cambridge Analytics podatke su prikupljali preko aplikacije This is your digital life koju je izradio akademik Aleksandr Kogan sa sveučilišta Cambridge. Platili su stotinama tisuća korisnika da obave test osobnosti, a koji su istovremeno pristali da se njihovi podaci koriste u akademske svrhe. No, aplikacija je istovremeno skupljala podatke i njihovih Facebook prijatelja, pa je tako broj narastao do više desetaka milijuna korisnika.

Otkriće postavlja nova pitanja o ulozi Facebooka u predsjedničkoj kampanji aktualnog američkog predsjednika.

Istražuje se i uloga Cambridge Analyticsa u britanskom referendumu o ostanku u EU, pod sumnjom da su podaci s Facebooka također nezakonito pribavljeni i korišteni.

Facebook je objavio kako će suspendirati tvrtku i akademika Kogana sa svoje platforme, tek dvije godine nakon što je krađa prvi put prijavljena. Suspendirat će i Wylieja, unatoč tome što je on bio zviždač u ovom slučaju.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 18, 2018

Među dokazima koje je zviždač predao američkim i britanskim vlastima nalazi se i pismo Facebookovih odvjetnika koju mu nalažu da odmah uništi sve nezakonito prikupljene podatke. Facebook kasnije nije tražio odgovor od njega je li to doista učinio niti poduzeo ikakve druge mjere da osigura podatke svojih korisnika.

- Meni je to upravo najšokantnija stvar. Čekali su dvije godine i nisu učinili apsolutno ništa da provjere jesu li podaci izbrisani. Sve što su tražili od mene bilo je da označim kvadratić u formularu i pošaljem ga natrag - izjavio je Wylie za The Guardian.

Facebook poriče svoju krivicu u cijelom slučaju te se brane time da je Kogan dobio pristup informacijama na legitiman način, no da se kasnije nije pridržavao pravila te proslijedio informacije trećoj strani.