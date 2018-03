Egzodus kod Trumpa: Kako je krenulo, otpustit će i domara

Sorry, luzeri i hejteri, ali moj kvocijent inteligencije jedan je od najviših i svi to znate! Molim vas da se ne osjećate glupo i nesigurno, nije vaša krivica.

Objavom na Twitteru s gore navedenim sadržajem Donald Trump svima koji ga mrze još 2013. godine “objasnio je u čemu je tajna njegove superiornosti”. Ne čudi zato da američki predsjednik svojem dojučerašnjem državnom tajniku nije mogao oprostiti to što ga je, navodno, nazvao - moronom. Rex Tillerson morao je otići.

Na stranu neslaganja o pristupu prema Sjevernoj Koreji i Rusiji te druge razmirice. Preko ovog se u Trumpovu svijetu očito ne prelazi. U predsjednikove mentalne sposobnosti Tillerson je posumnjao još prošle godine, a kao razlog zašto ga Trump već ranije nije otpustio mnogi američki politički analitičari navode to da je Trump u biti kukavica. Odnosno da je jak na društvenim mrežama, pred kamerama, pred publikom, ali da mu je puno teže suočiti se s nekim u četiri oka. Kao dokaz navode to da je Tillersonu otkaz dao preko - Twittera.

Smatra se i da ga je provokacijama na društvenim mrežama pokušao natjerati da sam podnese ostavku. Nije uspio pa mu je lošu vijest javio preko interneta. Tillerson je tako postao dvadeset i neki visokopozicionirani dužnosnik koji je napustio administraciju američkog predsjednika.

U Trumpovu egzodusu dosad su stradali mnogi njegovi bliski suradnici. Direktorica za komunikacije Bijele kuće Hope Hicks 28. veljače objavila je ostavku, dan nakon svjedočenja pred kongresnim odborom koji provodi istragu o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016.

Nedugo zatim ostavku je dao Gary Cohn, Trumpov glavni ekonomski savjetnik. Prije njega otišli su, među ostalim, državna odvjetnica Sally Yates, savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn, šef FBI-a James Comey, a direktor za komunikacije Anthony Scaramucci na toj dužnosti izdržao je punih deset dana.

- Bez sumnje, Trump je dokazao da njegova poznata fraza ‘otpušten si’ iz njegova reality showa ‘Pripravnik’ itekako vrijedi i u stvarnom svijetu. Iako su mnogi upozoravali kako predsjednik ne vidi granicu između televizijskog svijeta i ovog pravog i da to tako neće ići, zasad se čini da mu to nije nikakav problem i da on nekako uspijeva profitirati u totalnom kaosu koji je zbog njega nastao - pišu američki mediji.