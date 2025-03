Trumpov savjetnik dodao je novinara u grupu i otkrio tajne ratne planove: On je j**eni idiot

Budućnost generala Mikea Waltza, istaknutog vojnog stratega, visi o niti nakon što su u javnost procurili povjerljivi ratni planovi. Incident je izazvao šok i nevjericu u vojnim i političkim krugovima, a mnogi se pitaju kako je uopće moglo doći do takvog propusta i kakve će to posljedice imati po Waltzovu karijeru i nacionalnu sigurnost, piše The Politico.

Mike Waltz mogao bi biti smijenjen s položaja nakon što je novinara dodao u privatni grupni razgovor na aplikaciji Signal. Američki predsjednik će odluku donijeti u idućih par dana.

Curenje informacija dogodilo se, prema dostupnim podacima, slučajno. Detalji o načinu na koji su planovi dospjeli u javnost još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni, ali se pretpostavlja da je riječ o kombinaciji ljudske pogreške i mogućeg tehničkog propusta. Ono što je sigurno jest da je ovaj događaj bacio sjenu na inače besprijekornu Waltzovu reputaciju.

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da bi objavljeni ratni planovi mogli ugroziti nacionalnu sigurnost, iako se još uvijek procjenjuje stvarni razmjer štete.

Ključno pitanje je jesu li planovi dovoljno detaljni da protivnicima pruže uvid u strategije i taktike američke vojske pod vodstvom predsjednika Trumpa. Ako jesu, to bi moglo zahtijevati opsežne revizije i promjene u vojnom planiranju, što bi predstavljalo značajan logistički i financijski izazov.

- Svi u Bijeloj kući mogu se složiti oko jedne stvari: Mike Waltz je j**eni idiot - navela je za Politico jedna osoba bliska Bijeloj kući.

Ovaj incident događa se u osjetljivom političkom trenutku.Iako još nema službenih reakcija iz Bijele kuće, spekulira se o mogućim kadrovskim promjenama i internim istragama. Waltzova budućnost, stoga, ovisi i o političkoj volji i procjeni štete.