Trumpu 9000 $ kazne, sud mu prijeti i zatvorom! Nije poštivao sud u slučaju s porno-zvijezdom

Sudac je Donalda Trumpa u utorak kaznio s devet tisuća dolara zbog nepoštivanja suda tijekom procesa zbog podmićivanja porno zvijezde u zamjenu za šutnju, a istaknuo je da će razmotriti Trumpovo zatvaranje ako nastavi s nepoštivanjem suda. Sudac Juan Merchan je u pisanom objašnjenju istaknuo da novčana kazna možda neće biti dovoljna da posluži kao sredstvo odvraćanja.

Pokretanje videa... 02:35 Tenisice: Donald Trump | Video: 24sata/REUTERS

"Optuženik se ovim putem upozorava da Sud neće tolerirati namjerno kršenje svojih zakonitih naredbi i da će mu, ako je potrebno i prikladno u danim okolnostima, izreći zatvorsku kaznu", napisao je Merchan.

Former U.S. President Trump's criminal trial on charges of falsifying business records continues in New York | Foto: CURTIS MEANS/REUTERS

Sudac je kaznio Trumpa s 1000 dolara za svaku od devet objava za koje je rekao da su prekršile njegovu naredbu da se ne kritiziraju svjedoci ili drugi sudionici sudskog postupka. Tužitelji su označili 10 objava na društvenim mrežama kao moguće prekršaje.

Trump ih je objavio između 10. i 17. travnja, a uključivale su članak u kojem se njegovog bivšeg odvjetnika Michaela Cohena naziva "serijskim lažovom". Očekuje se da će Cohen biti važan svjedok na suđenju.

Former U.S. President Trump's criminal trial on charges of falsifying business records continues in New York | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

U drugoj objavi citirao je stručnjaka Fox Newsa koji je tvrdio da se "prikriveni liberalni aktivisti" pokušavaju ušuljati u porotu.

Merchan je odbacio Trumpov argument da se ne može smatrati odgovornim za dijeljenje materijala koje nije sam napisao.

Sudac je također naredio Trumpu da ukloni objave sa svog računa na društvenoj mreži Truth Social te s mrežne stranice svoje kampanje. Trump je argumentirao da se spomenutom odlukom krši njegovo pravo na slobodu govora.

Zatvor bi predstavljao obrat bez presedana u prvom kaznenom postupku protiv bivšeg predsjednika SAD-a.

Trump, republikanski kandidat na predsjedničkim izborima 2024. godine, optužen je za lažiranje poslovne dokumentacije kako bi prikrio isplatu od 130.000 dolara porno zvijezdi Stormy Daniels u zamjenu za njezinu šutnju o odnosu iz 2006.

FILE PHOTO: Adult-film actress Stormy Daniels poses for pictures in Gossip Gentleman club in Long Island, New York | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Trump se izjasnio da nije kriv i negirao je seks s Daniels, čije je pravo ime Stephanie Clifford.