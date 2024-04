Političarka šokirala Ameriku. U knjizi se hvali kako je ubila svog psića: 'Mrzila sam tog psa...'

Republikanka i potencijalna Trumpova potpredsjednička kandidatkinja Kristi Noem našla se na meti brojnih kritika političara, ali i stručnjaka za pse nakon što je u svojoj novoj knjizi pisala o ubojstvu "neobuzdanog psića", a radilo se o 14-mjesečnoj ptičarki Cricket koju je trenirala za lov na fazane. Osim o ubojstvu psa, pisala je i o ubojstvu jarca.

Knjiga "No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward" uskoro bi trebala u knjižare, a kako navodi Guardian, koji je došao do kopije knjige, ona je priču o ubojstvu psa i koze ubacila u knjigu kako bi pokazala svoju spremnost da napravi sve što treba, bez obzira koliko 'prljavo, teško ili ružno', prenosi AP.

Noem tako u knjizi piše da je povela Cricket u lov sa starijim psima u nadi da će je to smiriti, međutim jurnjava za fazanima za psa je bila najbolji provod u životu. Nastavlja kako je na putu nazad stala razgovarati s jednom obitelji, a Cricket je izašla iz kamioneta te napala i ubila nekoliko kokoši te ugrizla i guvernerku. Susjedima je napisala ček za ubijene kokoši nakon isprike te im pomogla da se riješe lešina, a cijelo to vrijeme, piše dalje, Cricket je izgledala kao da uživa.

- Mrzila sam tog psa, bio je potpuno nesposoban za dresuru. U tom trenu, shvatila sam da je moram uspavati. Odvela sam je do šljunčare i ubila - napisala je guvernerka.

No, to nije sve. Noem je napisala i kako su posjedovali smrdljivog jarca koji je volio natjeravati djecu. I njega je odlučila ubiti, ali je jarac preživio prvi metak. Noem piše kako se vratila do kamiona, uzela još jedan metak i dokrajčila ga.

Logično, ovakvi detalji iz tekstova naletjeli su na gomilu kritika. Lincoln Project, konzervativna skupina koja se protivi Trumpu, objavila je video koji prikazuje loše odgojene pse uz poruku da 'pucanje psu u lice nije opcija'.

- Stari, ozlijeđeni i bolesni psi usmrćuju se humano, u njih se ne puca i oni se ne bacaju u šljunčanu jamu - napisao je Rick Wilson iz Lincoln Projecta na Twitteru uz poruku da je ovo bilo namjerno okrutno i da je ovime Noem htjela pokazati da je okrutnost bit.

Noem se pokušala i opravdati na Twitteru. Ne baš uspješno.

- Obitelj i ja volimo životinje, ali teške odluke poput ove stalno se događaju na farmi. Nažalost, prije nekoliko tjedana morali smo uspavati tri konja koji su s našom obitelji proveli 25 godina - pravdala se uz poziv fanovima da naruče knjigu.

Nakon svega ovog, mnogi se stručnjaci pitaju je li ona i dalje održiv podpredsjednički kandidat za Donalda Trumpa.

Stručnjaci koji rade s lovačkim psima poput njena rekli su da je trebala istrenirati - a ne ubiti - štene ili pronaći druge opcije ako je pas bio izvan kontrole, piše AP.

- Ovo ne stoji. Nije dio ruralnog života ili stočarstva pucati u pse - objavio je na internetu konzervativni komentator Tomi Lahrenco. Nekoliko postova na društvenim mrežama opisalo je Noem kao Cruellu de Vil, negativku iz Disneyjevog klasika "101 Dalmatinac"

- Nisam sigurna što je bilo gluplje: činjenica da je ubila psa ili činjenica da je bila dovoljno glupa da to objavi u knjizi - rekla je Joan Payton iz Američkog kluba njemačkih oštrodlakih ptičara. Sam klub opisao je pasminu kao "visokoenergetičnu" i rekao da je Noem bila previše nestrpljiva i da je njezina upotreba šok ogrlice za trening bila neuspješna.

Ali čelnik demokratske manjine u Senatu Južne Dakote Reynold Nesiba smatra je da je to otkriće više proračunato nego glupo. Rekao je da godinama kruži priča među zastupnicima da je Noem ubila psa u "trenutku bijesa" i da postoje svjedoci. Nagađao je da to sada izlazi jer se Noem provjerava kao kandidat za potpredsjednika.