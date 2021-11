Uvođenje covid potvrda i novi režim ulaska u državne i javne urede komentirao je Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite MUP-a. Što se tiče kontrole covid potvrdi, teret pada na organizatore rada, oni su dužni pregledavati sve zaposlenike, ali i sve one koji dolaze u njihove prostorije rada, istaknuo je Trut u emisiji U mreži Prvog. Osvrnuo se i na lokalne jedinice kao što su Sinj i Primošten gdje su Miro Bulj i Stipe Petrina objavili da neće tražiti ni uvoditi covid potvrde.

- To ćemo vidjeti, to su možda neki medijski spinovi. Nije to veliki broj ljudi koji su u otporu. Imamo 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ovo je ispod 1%. Mislim da se to neće proširiti, veliki dio onih ljudi koji su odgovorni za stanovništvo su i odgovorni. Dio koji se služe medijima za svoju promociju, oni bi trebali imati odgovornost za sve stanovnike u svojem području - kaže Trut.

Radovan Fuchs je istaknuo da je Ministarstvo poslalo svim ravnateljima da sačine bilješku kako bi se znalo je li određeni djelatnik odbio testiranje.

- Nadam se da neće do nikakvih sudskih sporova u budućnosti i da će se sve za dan, dva uhodati i da će sve funkcionirati. Ravnatelji su kao rukovodeće tijelo i imaju sve ingerencije da sukladno zakonima i propisima provode svoje radnje.

Što se tiče sveučilišta, oni imaju naputke Civilne zaštite o provođenju epidemioloških mjera, ali od fakulteta do fakulteta dekani imaju pravo organizirati nastavu onako kako oni misle da je najbolje.

- Najbolji primjer su Veterinarski i Filozofski fakultet u Zagrebu. Na Filozofskom se prosvjeduje zbog cijepljenja, a na Veterinarskom od 1023 studenta, praktično nije procijepljeno njih sedamdesetak. Ne znam kakva je situacija na nekih drugim fakultetima, ali znamo da je kod nekih procijepljenost vrlo visoka, primjerice na Medicinskom fakultetu je iznad 80%. Vjerujem da će to dekani posložiti - kazao je Fuchs

Što se tiče prosvjeda protiv covid potvrda, Damir Trut kaže da oni nisu bili prijavljeni.

- Policija postupa, pregledava i snima. Ako postoji utemeljenje za bilo kakve sankcije, oni će to i napraviti - kaže.

Dok se poziva da se ljudi ne okupljanju 18. studenog na Dan sjećanja, Trut kaže da se puno ljudi odlučilo doći u Vukovar u danima prije ili poslije toga datuma.

- Napravljen je epidemiološki okvir za sam 18. studeni. Bit će Covid redara, djelatnici Civilne zaštite bit će na terenu te će raditi sve da prođe u najboljem redu - istaknuo je.