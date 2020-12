Trut: 'U crkve dolaze ljudi koji se inače poznaju, u lokale ne'

<p> Svih osam mjeseci epidemije inspektori, u posljednje vrijeme i uz pomoć policije, obilaze objekte i promatraju kako se organizacije primjenjuju mjere Stožera i preporuke HZJZ-a. U najvećoj mjeri se upozorava, a u zadnjih mjesec dana krenulo se malo žešće jer je manji broj pravnih osoba ne poštuje mjere. Uslijed njih dolazi do povećanja broja zaraženih. Sada će se moći kažnjavati i fizičke osobe, rekao je pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj Civilne zaštite <strong>Damir Trut </strong>u emisiji Hrvatskog radija <a href="https://vijesti.hrt.hr/684050/u-mrezi-o-mjerama-protiv-koronavirusa-kaznama-i-kontrolama" target="_blank">'U mreži prvog'</a>. </p><p>Dodao je kako je mjera kažnjavanja je potrebna zbog manjeg broja ljudi koje se mora prisiliti i uputiti da se moraju pridržavati mjera.</p><p>- Javni prijevoz najteže je kontrolirati jer je to dinamička aktivnost, pogotovo u špicama na posao i s posla. Pravni subjekti moraju napraviti organizaciju da ljudi rade u različito vrijeme, u smjenama, od kuće - smatra. </p><p>- Civilna zaštita ima dvjestotinjak pripadnika, imamo 100 pričuvnika Civilne zaštite koji rade kao covid redari, državni inspektorat ima 200-tinjak ljudi, policija ima veliki broj ljudi, ona je najjača snaga. Imamo dovoljno ljudi za nadzor za manji broj ljudi koji će kršiti mjere - rekao je Trut.</p><p><strong>Cilj nije kažnjavanje </strong></p><p>- Nije cilj nije kažnjavanje nego dovesti društvo i građane u način funkcioniranja rada i života da se virus ne prenosi s jedne osobe na drugu. Bitna je dezinfekcija, smanjeni broj kontakata, ne imati druženja, nositi maske. Moramo razumjeti da bez toga ne može. To mora biti dio našeg života i nadam se da to neće dugo trajati i da će nam se normalan život vratiti kroz koji mjesec - objasnio je Trut.</p><p>- Oko 35.000 objekata je u ljetu u punom pogonu. Zimi je to oko 25.000, a oko 10.000 ih je na neki način kršilo mjere, a 1000 ih je potpuno kršilo mjere. Trebalo je zaposliti veći broj ljudi u civilnu zaštitu, 500 do 600 ljudi nije dovoljno. Svjesni smo da su pojedinci proširili zarazu, možda je trebalo u startu strože pristupiti problemu da se objekte educira i kažnjava ako se ne pridržavaju mjera. Dok dva milijuna građana smatra da je korona virus virozica i da se njih to ne dira, to je problem. Mi smo između dvije neprijateljske vatra, kao centar socijalne interakcije. Išli smo s prijedlogom još u svibnju da se napravi kategorizacija objekata A, B i C kako bi se obilježili da imaju oznaku higijenskog nivoa na način kako se pridržavaju prema riziku zaraze - rekao je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja <strong>Marin Medak</strong>.</p><p>Predsjednik sociološkog društva <strong>Branko Ančić</strong> je rekao da je kažnjavanje kao represivna mjera dvojbena.</p><p>Na neke može imati efekta i ostvariti učinak, a na neke ne. Kad bi kažnjavanje bilo uvijek efikasno onda kriminala ne bi bilo, smatra.</p><p>- Mjere su se trebale donijeti ranije, a kada je stvar bila uspješnija, onda je politika govorila da je za to zasluga te iste politike. Kada stvar ne funkcionira, krivi su građani. Tu treba pronaći balans, primarno u komunikaciji. Građani se u najvećoj mjeri pridržavaju mjera, pogotovu onih koje su jasno komunicirane. Većina građana je svjesna opasnosti Covid-19 epidemije - rekao je te dodao kako Stožer gubi povjerenje koje polako pada. </p><p>- Razlog tome je nekonzistentnost u provođenju mjera jer se događaju neke iznimke, netko nešto može, a netko ne može - objasnio je.</p><p><strong>Zašto se može u crkvu, a ne u kafiće? </strong></p><p>- Lokali su prostor u koji se svi slijevaju s različitih strana, a u crkvu dolaze ljudi koji inače dolaze i koji se poznaju. Više je kretanja u lokalima i ljudi se ne poznaju - smatra Trut.</p><p>- Cilj mjera je da se smanji broj zaraženih. Moramo imati trend pada, da je konzistentan i da svakim danom ima sve manje zaraženih. Sve ove dane ćemo analizirati i 21. prosinca ćemo znati što dalje. Ako ne bude kvalitetnog rezultata, možda će se odlučiti i da se mjere nastave - rekao je.</p><p>Medak je objasnio da je više zaraženih u noćnim klubovima i kafićima nego u restoranima.</p><p>- Da bi zadovoljili epidemiološku situaciju moramo smanjiti broj stolova na duplo. Ako netko u Vladi u svom resoru makne svakog drugog, kako bi onda funkcionirali. Kako biste Vi radili da nemate svojeg čovjeka u režiji. Nama su maknuli svaki drugi stol, a troškovi su ostali isti. Mjerama se dobije 4000 kuna, a ostatak plaće moramo mi namiriti, a nemamo od čega. Ljudi ne mogu živjeti od 4000 kuna - rekao je Medak te dodao da su zemlje smanjile PDV za njihovu djelatnost, primjerice Srbija je smanjila s 20 posto na 10 posto. </p><p>Ančić je rekao da su mjere logične i razumljive utoliko jer proizlaze iz neke vrste analitike i stručnog znanja, no te mjere, zbog učestalosti promjena ne može se očekivati da su svima razumljive.</p><p>- Građani se informiraju o mjerama iz medija, a nepovjerenje o medijima je visoko, čak 50%. Stožer mora raditi bolji posao, mora komunikacijski mjere bolje objasniti i pružiti argumente, primjerice zašto ugostiteljski objekti moraju biti zatvoreni, a crkve ne. Ako su argumenti valjani, antagonizam unutar društva će se smanjivati. Ako su mjere u kontradikciji, onda su ljudi nezadovoljni - smatra Ančić.</p>