'Tuđman je zločinac, ne mogu me spriječiti da to govorim...'

Branitelj Zoran Erceg proglašen je krivim za remećenje javnog reda i mira zbog uzvikivanja da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman ratni zločinac. Kažnjen je s 15 dana zatvora, godinu dana uvjetno i jednogodišnjom zabranom prilaska spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu.

Zoran Erceg dobio zabranu prilaska Tuđmanovom spomeniku: ' Nema tog suda i policije koji će me spriječiti da dođem do Franje Tuđmana' Zoran Erceg dobio zabranu prilaska Tuđmanovom spomeniku: 'Nema tog suda i policije koji će me spriječiti da dođem do Franje Tuđmana' Više na http://bit.ly/2I5YdJ0 Reporterka: Ines Švagelj Objavljuje 24sata u Srijeda, 13. veljače 2019.

No mjera zabrane prilaska spomeniku još nije stupila na snagu jer je riječ o nepravomoćnoj presudi koju Visoki prekršajni sud može potvrditi, izmijeniti ili ukinuti. Ercega, kako nam je rekao, ni pravomoćna ni nepravomoćna presuda neće uplašiti. Odmah nakon objave vijesti o zabrani prilaska spomeniku, Erceg je krenuo prema Tuđmanovu kipu...

Društvene su se mreže užarile: jedni su pisali kako Daruvarac nije dobio zabranu prilaska iako je prebio djevojku, drugi su se prisjetili kako Splićanin koji je srušio bistu Rade Končara nije dobio sličnu mjeru, treći su uočili kako su tisuće spomenika NO-a srušeni bez otkrivanja počinitelja ili kažnjavanja...

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Ukratko - građani od pravne države očekuju da bude jednaka prema svima. Boginja pravde od antičke Grčke do danas nosi povez preko očiju - ona je slijepa, njoj su svi isti, ona ocjenjuje nedjelo i svima razrezuje ujednačeno. Sociolog Dražen Lalić s Fakulteta političkih znanosti smatra ovu presudu Ercegu skandaloznom. Ističe kako se protiv njega nije trebao pokretati ikakav postupak, a kamoli ga osuditi i ograničiti mu slobodu kretanja jer nije napravio nikakav prekršaj.

- On ima pravo na slobodno izražavanje i prosvjedovanje, a ako u ovoj zemlji postoji zabrana toga, onda ovo nije demokratska zemlja. Ovim se pokazuje da hrvatsko društvo zapravo nije otvoreno. U otvorenom društvu se ne smijemo klanjati bilo kojim idejama, povijesnim ličnostima ili događajima i sve treba biti podložno raspravi - poručuje dodajući kako Erceg nije izrekao svoje mišljenje o Tuđmanu kao privatnoj osobi, nego o njegovu političkom i javnom djelovanju.

- Meni se ovo čini kao ostvarenje one strašne izjave Tomislava Karamarka da će građani moći govoriti što hoće, ali privatno, a u javnosti ne. Vodstvo ovoga HDZ-a je naoko demokratsko, tolerantno, pristojno, ali ovaj slučaj pokazuje da u toj stranci itekako ima autoritarnih tendencija - ističe Lalić.

I dok je Erceg nepravomoćno dobio zabranu prilaska kipu, Daruvarac pretučenoj djevojci može prići kad želi. No Lalić ističe kako se ta dva slučaja ne bi trebala uspoređivati, jer je u jednome riječ o grubom fizičkom nasilju, a u drugome nema nikakvog nasilja.

- Slučaj Daruvarac je jedan u nizu pokazatelja totalnog moralnog i stručnog rasapa znatnog dijela našeg pravosuđa. Tu su i još neke presude koje bi spadale u knjigu najvećih pravosudnih bizarnosti u svijetu. No ne bi pravosuđe moglo biti takvo da politika zakonima to ne dopušta - kaže.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Politički analitičar Žarko Puhovski ističe kako zabrana prilaska Tuđmanovu spomeniku nije najgora kazna na svijetu, ali da pokazuje rogobatnost sustava koji štiti kipove mrtvih, a ne štiti tijela živih. Ironično poručuje kako je Erceg još dobro i prošao.

- U Titovo doba prošao bi i gore. Presuda je totalno promašena, osim ako se ne vraćamo u Titovo doba u kojemu je postojao Zakon o zaštiti lika i djela - kaže Puhovski.

Tuđmanov unuk Stjepan rezolutno nam je poručio kako ga za Ercega briga.

- A što vi sad hoćete od mene? Da ga branim? Očito živimo u klimi u kojoj se može po prvom hrvatskom predsjedniku, koji je najzaslužniji za stvaranje države, pljuvati i raditi svinjarije te se ne čudim njegovim riječima. To su pojedinci koji su produkt stava državne vlasti prema nekim vrijednostima. Briga me za tog čovjeka i ne zanima me ta presuda - kaže.

'Ne bojim se nikakve kazne'

Nema te kazne i zatvora koji mene mogu spriječiti da nastavim govoriti da je Tuđman ratni zločinac jer on to i jest. On je s Miloševićem dijelio BiH, a ovo je verbalni delikt iz Titova razdoblja, kaže osuđeni Erceg.

Tema: Hrvatska