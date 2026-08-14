Tucaković: Dva su vatrogasca teže stradala u požaru. Borba s vatrom je bila 'prsa u prsa'...

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na sastanku stožera izvijestio je o teškom požaru koji je izbio kod Rogoznice oko 20:23 sati, uzrokujući vatrenu oluju potpomognutu dugotrajnom sušom i olujnom burom. Odmah su angažirane domaće snage od Kaštela do Makarske, a ubrzo su u pomoć pozvane i susjedne županije te dodatne snage iz unutrašnjosti Hrvatske, uključujući Zagreb i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

- Moramo voditi brigu da smo noć prije imali veliki požar na području otoka Brača na Pučišćima, gdje je isto također bilo prebačeno 50 ljudi sa tehnikom sa 12 vozila na područje Pučišća na Braču. Požar je stavljen pod kontrolu.

- Sve ono što smo mogli podići oko 23 sata, izdao zapovijed za angažiranje četiri županije vatrogasne koje su se odazvali i odmah krenuli na put - dodao je.

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Otkrio je i iz kojih su županija stigli ostali vatrogasci.

- To su bili Bjelovarsko bilogorska, Koprivničko križevačka, Grad Zagreb i Krapinsko zagorska vatrogasna zajednica. Tijekom jutra angažirao sam također i Zagrebačku županiju koja će danas tijekom prijepodneva doći na Vučeviću i bit će u pričuvi za zamjenu ovih snaga.

Borba s vatrom odvijala se doslovno „prsa u prsa“ kako bi se obranile kuće, a evakuacija stanovništva uspješno je provedena uz pomoć policije i civilne zaštite. Unatoč naporima, dva su vatrogasca teže stradala, dok je više njih zadobilo ozljede poput oštećenja bubnjića zbog eksplozivnih naprava, ozljeda oka i udisanja dima.

- Mogu reći da su dva vatrogasca teže stradala. Imamo i ozljeđivanje oka jedno pucanje bubnjića, dakle i neke eksplozivne naprave kojima je na početku puknula ozljedu, puknuo mu je bubnjić. On je hospitalizaciji u bolnici u Splitu ovdje, a bilo je još ozljeda skočnog zglobova udisanja - rekao je Tucaković.

Dramatične snimke evakuacije