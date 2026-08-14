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PORUKA SPLIĆANA

Hajduk je pružio podršku za sve pogođene u Omišu i okolici: Dok Cetina teče, uvik će nas biti!

Piše Ivan Kužela,
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Hajduk je pružio podršku za sve pogođene u Omišu i okolici: Dok Cetina teče, uvik će nas biti!
Foto: HNK Hajduk
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Drama u Dalmaciji ne jenjava! Nakon kaosa kod Omiša vatrogasci su obranili kuće, ali novi pakao buknuo je na Pelješcu, a jaka bura otežava borbu s vatrom. Podršku je pružio i hrvatski prvoligaš Hajduk

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U Dalmaciji je i dalje dramatično nakon neprospavane noći. Nakon teške noći i nekoliko požara gdje je vatra harala između Lokve Rogoznice i Omiša, trenutačno nema otvorenog plamena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za 24sata da je noć bila kaotična i da se vodila doslovno borba kuća za kuću. U požaru je sedmero ljudi životno ugroženo. Poruku podrške poslao je i hrvatski prvoligaš Hajduk na društvenim mrežama.

- Naše su misli uz Omiš i sva mjesta u okolici pogođena požarom te uz sve koji su branili i još uvijek brane domove, imovinu i ljudske živote. Hvala vam na hrabrosti, požrtvovnosti i snazi! Svima ozlijeđenima želimo što skoriji oporavak! Dok Cetina teče, uvik će nas biti!

Dok se situacija kod Omiša smiruje, vatrogascima je jutros stigao novi veliki problem – požar na Pelješcu. Gori na području Kune Pelješke, zahvaćeni su trava, nisko raslinje i borova šuma, a gašenje dodatno otežava jaka bura. Na terenu su sve raspoložive snage, četiri kanadera i jedan Air Tractor. Zbog požara je zatvorena i državna cesta između Prizdrine i Potomja.

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